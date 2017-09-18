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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Malaysia Airlines купит у Boeing 16 самолетов
    Опубликовано: 2017-09-18 09:45:19

    Malaysia Airlines подписала соглашение с американской корпорацией Boeing о приобретении шестнадцати самолетов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Синьхуа.

    В рамках нового заказа малайзийская авиакомпания купит восемь 787-9 Dreamliner вместо ранее заказанных 737 Max, а также восемь 737 Max 8s.

    Также американская компания будет заниматься обслуживанием своих самолетов, которые входят в воздушный флот Malaysia Airlines уже сейчас и войдут в будущем.

    Каталожная стоимость самолетов превышает 3 млрд долларов.

    Соглашение между компаниями подписано в Вашингтоне, на церемонии присутствовал премьер-министр Малайзии Наджиб Разак. В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом он отметил, что Малайзия может купить еще 25 самолетов 737 MAX.

    Главный исполнительный директор авиакомпании Malaysia Airlines заявил, что благодаря самолетам Boeing 787 его компания сможет совершать рейсы из Куала-Лумпура в Европу и некоторые регионы США.

    Инф. finance.ua

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