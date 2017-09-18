S&P улучшило прогноз по росту ВВП еврозоны на 2017-2018 гг.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) прогнозирует темпы роста ВВП еврозоны на уровне 2% в текущем году и 1,7% в следующем, говорится в релизе агентства.

Прогноз был улучшен по сравнению с прежней оценкой темпов роста экономики региона в 1,4% в 2017 году и 1,3% в 2018 году.

“Мы ожидаем, что экономический рост в среднем составит 2% в этом году и 1,7% в 2018 году. Рост экономики еврозоны оказался очень устойчивым, и мы предвидим, что большинство стран решат вопросы со своими производственными пробелами в ближайшие три года”, – приводятся в прогнозе слова главного экономиста S&P по региону Европа, Ближний Восток и Африка Жан-Мишеля Сикса (Jean-Michel Six).

По его словам, рынок труда укрепился, в частности, уровень безработицы снизился. Кредитные условия в еврозоне также улучшились. “Значительное повышение курса евро – на 13% по отношению к доллару и на 5% по отношению к фунту стерлингов с начала года – пока не оказывает заметного негативного влияния на экономическую деятельность”, – отметил он.

Инф. finance.ua

