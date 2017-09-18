  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • S&P улучшило прогноз по росту ВВП еврозоны на 2017-2018 гг.
    Опубликовано: 2017-09-18 09:15:00

    Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) прогнозирует темпы роста ВВП еврозоны на уровне 2% в текущем году и 1,7% в следующем, говорится в релизе агентства.

    Прогноз был улучшен по сравнению с прежней оценкой темпов роста экономики региона в 1,4% в 2017 году и 1,3% в 2018 году.

    “Мы ожидаем, что экономический рост в среднем составит 2% в этом году и 1,7% в 2018 году. Рост экономики еврозоны оказался очень устойчивым, и мы предвидим, что большинство стран решат вопросы со своими производственными пробелами в ближайшие три года”, – приводятся в прогнозе слова главного экономиста S&P по региону Европа, Ближний Восток и Африка Жан-Мишеля Сикса (Jean-Michel Six).

    По его словам, рынок труда укрепился, в частности, уровень безработицы снизился. Кредитные условия в еврозоне также улучшились. “Значительное повышение курса евро – на 13% по отношению к доллару и на 5% по отношению к фунту стерлингов с начала года – пока не оказывает заметного негативного влияния на экономическую деятельность”, – отметил он.

    Инф. finance.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.