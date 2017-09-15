Четыре страны ЕС обратятся в ОБСЕ из-за украинского закона об образовании

Болгария, Венгрия, Румыния и Греция обратятся в Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за нового закона об образовании в Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева.

«Несомненно, мы волнуемся и не случайно имеем общую инициативу с коллегами из европейских стран, на (меньшинства) которых в итоге повлияет этот закон. И сегодня министрами иностранных дел Венгрии, Румынии, Греции и Болгарии подписано письмо министру иностранных дел Украины, в котором мы предупреждаем о том, что этот закон не должен влиять на права меньшинств и (возможность) обучения на родном языке. Мы отправим такое же письмо в Совет Европы и ОБСЕ», - заявила Захариева, сообщает УНИАН.

Также она сказала, что согласно уверениям украинской стороны, новый закон об образовании «направлен на укрепление украинского языка и не повлияет на изучение европейских языков».

Захариева подчеркнула, что в минувшую пятницу она провела беседу с украинским послом, а также затем произошло еще несколько встреч и бесед на разном уровне, во время которых украинская сторона давала гарантии, что новый закон не повлияет на изучение болгарского языка в школах.

Как сообщал ForUm, ранее МИД Венгрии раскритиковало принятый украинским парламентом закон об образовании, отмечая, что он нарушает права венгерского меньшинства. Венгрия также обратилась с жалобой к генеральному секретарю ОБСЕ, уполномоченному по делам нацменьшинств и действующему председателю ОБСЕ, а также к верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства.

Румыния также заявила о своей озабоченности в связи с возможным нарушением прав национальных меньшинств.

Президент Молдовы Игорь Додон призвал Украину пересмотреть свою новую политику в отношении национальных меньшинств.

Министерство иностранных дел и Министерство образования и науки Украины совместно с руководством Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования долдно встретиться с послами стран ЕС и разъяснить им некоторые положения нового Закона «Об образовании» в вопросах использованием языков национальных меньшинств.

5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Инф. for-ua.com