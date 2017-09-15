Депрессией может заболеть каждый, в особенности пожилые люди, у которых склонность к суицидальному поведению в 6 раз больше, чем у молодых.
Билл Такахаши – любитель орхидей. Но год тому назад, даже его любимые цветы не смогли помочь 83−х летнему человеку избежать депрессии. Пришлось его жене и дочери отправить Билла к психиатру Калифорнийского Университета
В результате наблюдений за 21 пациентом, был сделан вывод, что Ritalin в сочетании с антидепрессантами способствует более выраженному действию последних, которое наступает гораздо быстрее, в отличие от случаев изолированного приема антидепрессантов.