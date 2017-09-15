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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лекарство, дающее надежду больным инволюционной меланхолией
    Опубликовано: 2017-09-15 15:04:59

    Депрессией может заболеть каждый, в особенности пожилые люди, у которых склонность к суицидальному поведению в 6 раз больше, чем у молодых.

    Билл Такахаши – любитель орхидей. Но год тому назад, даже его любимые цветы не смогли помочь 83−х летнему человеку избежать депрессии. Пришлось его жене и дочери отправить Билла к психиатру Калифорнийского Университета в Лос-Анджелесе Хелен Лавретски. Традиционно для лечения депрессии использовались антидепрессанты, но существенное облегчение при использовании их, наступало только через месяц. Доктор Лавретски начала использовать новое лекарство Ritalin в малых дозах. Через пару дней лечения, Билл Такахаши почувствовал себя лучше.

     В результате наблюдений за 21 пациентом, был сделан вывод, что Ritalin в сочетании с антидепрессантами способствует более выраженному действию последних, которое наступает гораздо быстрее, в отличие от случаев изолированного приема антидепрессантов. Из-за высокого показателя самоубийства среди лиц пожилого возраста, важно, чтобы они получали более эффективную помощь, в плане скорости наступления действия лекарств, отмечает Dr. Lavretsky

    medicus.ru

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