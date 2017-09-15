  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Найдено более эффективное, чем фтор средство борьбы с кариесом
    Опубликовано: 2017-09-15 13:44:03

    В шведском Гетеборге на конференции Международной ассоциации стоматологических исследований учеными из компании Ortek Therapeutics был представлены результаты по исследованиям антикариозной активности нового профилактического средства – CaviStat, которе не содержит классического для стоматологии фтора, но в то же время обладает более выраженной активностью по сравнению с ним, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Новая зубная паста в качестве активных компонентов содержит аминокислоту аргинин, бикарбонат и карбонат кальция. Отсутствие токсичного эффекта фтора, риска возникновения флюороза, более эффективно восстановление кислотности в полости рта – основные козыри «КавиСтата».

    Исследования, в которых участвовали 726 детей, проводились на базе State University of New York at Stony Brook и University of Central Venezuela in Caracas. Ortek Therapeutics – частная американская компания (Нью-Йорк), знакома стоматологам по своей десенситирующей пасте ProClude. Президент Ortek Therapeutics, Митчелл Голдберг уверен, что эра фтора как основного агента для профилактики кариеса закончена и на 5−ти миллиардном (в USD) мировом рынке зубной пасты наступает время CaviStat. Известный исследователь слюны — профессор Dr Israel Kleinberg, открывший CaviStat уже много лет назад и долгое время его исследовавший отметил, что детей и для людей с недостаточным слюнообразованием, данная паста будет наиболее оптимальным средством.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.