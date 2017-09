Найдено более эффективное, чем фтор средство борьбы с кариесом

В шведском Гетеборге на конференции Международной ассоциации стоматологических исследований учеными из компании Ortek Therapeutics был представлены результаты по исследованиям антикариозной активности нового профилактического средства – CaviStat, которе не содержит классического для стоматологии фтора, но в то же время обладает более выраженной активностью по сравнению с ним, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Новая зубная паста в качестве активных компонентов содержит аминокислоту аргинин, бикарбонат и карбонат кальция. Отсутствие токсичного эффекта фтора, риска возникновения флюороза, более эффективно восстановление кислотности в полости рта – основные козыри «КавиСтата».