Лечить амблиопию у детей становится проще

Лечение амблиопии у детей становиться более простой задачей. Новые исследования в отношении использования окклюдоров (специальных устройств, заменяющих темную повязку на глаз) подтвердили, что ежедневное двухчасовое их ношение не уступает по эффективности шестичасовое.

Было общеизвестно, что использование темной повязки на здоровом глазе приводит к улучшению зрения на больном. Считалось, что если данную процедуру делать дольше, она будет более эффективна. Новые данные опровергают это. Так считает директор клиники детской офтальмологии в Эмори, штат Атланта, Scott Lambert. Наблюдалось около 200 детей с амблиопией, в 35 различных глазных клиниках США, в возрасте от 5 до 7 лет. Носить повязку на голове в течение 6 часов, это определенная проблема для детей: испытывается дискомфорт, их дразнят сверстники в школе, возникают другие неудобства.

Часто дети без присмотра родителей или педагогов, не выполняли требование носить повязку необходимый промежуток времени. Когда время процедуры сократилось втрое, задача оказалось гораздо проще, а эффективность не снизилась. Самое главное, своевременно поставить диагноз, и тогда при использовании вышеописанной простой процедуры, заметное улучшение зрения наступает в течение 3 месяцев с момента начала лечения

medicus.ru