У относительно здоровых мужчин повышение концентрации холестерина ассоциируется с увеличением риска нарушения функции почек. Таковы результаты проспективного исследования, куда вошли более 4000 человек.
В августовском номере Journal of the American Society of Nephrology
Американские ученые выполнили анализ образцов крови, взятой у 4483 исходно здоровых мужчин при включении в исследование и через 14.2 года наблюдения, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
По истечении этого срока у 134 человек (3.0%) была выявлена гиперкреатининемия (1.5 мг/дл и выше), у 244 (5.4%) — снижение клиренса креатинина (55 мл/мин и ниже).
После поправки на другие вмешивающиеся факторы оказалось, что у мужчин с уровнем холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) ниже 40 мг/дл, а также с повышением уровня холестерина липопротеинов низкой плотности и соотношения «общий холестерин/холестерин ЛПВП» риск развития почечной дисфункции был в два раза выше.
«Поскольку нарушение функции почек весьма часто прогрессирует и переходит в почечную недостаточность, наши результаты имеют несомненное клиническое значение», уверен
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У относительно здоровых мужчин повышение концентрации холестерина ассоциируется с увеличением риска нарушения функции почек
Опубликовано: 2017-09-15 09:44:31
У относительно здоровых мужчин повышение концентрации холестерина ассоциируется с увеличением риска нарушения функции почек. Таковы результаты проспективного исследования, куда вошли более 4000 человек.
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