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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • У относительно здоровых мужчин повышение концентрации холестерина ассоциируется с увеличением риска нарушения функции почек
    Опубликовано: 2017-09-15 09:44:31

    У относительно здоровых мужчин повышение концентрации холестерина ассоциируется с увеличением риска нарушения функции почек. Таковы результаты проспективного исследования, куда вошли более 4000 человек.

    В августовском номере Journal of the American Society of Nephrology д-р Tobias Kurth и его коллеги (Клинка Brigham and Women’s Hospital, Бостон) пишут: «Несмотря на то, что довольно подробно изучены нарушения липидного обмена при терминальной стадии почечной патологии, связь гиперхолестеринемии и почечной дисфункции на ранних ее этапах остается неясной».

    Американские ученые выполнили анализ образцов крови, взятой у 4483 исходно здоровых мужчин при включении в исследование и через 14.2 года наблюдения, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    По истечении этого срока у 134 человек (3.0%) была выявлена гиперкреатининемия (1.5 мг/дл и выше), у 244 (5.4%) — снижение клиренса креатинина (55 мл/мин и ниже).

    После поправки на другие вмешивающиеся факторы оказалось, что у мужчин с уровнем холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) ниже 40 мг/дл, а также с повышением уровня холестерина липопротеинов низкой плотности и соотношения «общий холестерин/холестерин ЛПВП» риск развития почечной дисфункции был в два раза выше.

    «Поскольку нарушение функции почек весьма часто прогрессирует и переходит в почечную недостаточность, наши результаты имеют несомненное клиническое значение», уверен д-р Kurth. «Чтобы сохранить почки здоровыми, необходимо, как минимум, соблюдать диету. Возможно, людям с высоким риском поражения почек и нарушениями липидного обмена следует назначать гиполипидемические препараты… Нами уже запланировано рандомизированное исследование действия гиполипидемических препаратов у людей с заболеваниями почек».

    medicus.ru

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