Голова фінкомітету Ради Рибалка розповість у МВФ про реформи фінансового сектору та боротьбу з корупцією Опубликовано: Голова парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності, член фракції Радикальної партії Олега Ляшка Сергій Рибалка зустрінеться сьогодні з головою місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) по Україні у Вашингтоні, а також з представниками Мінфіну США. Про це Рибалка повідомив в ефірі телеканалу «112-Україна».

За його словами, ця зустріч повинна сприяти розвитку економіки в Україні, а також подальшому просуванню реформ фінансового сектора.

Рибалка зазначив, що за три минулі дні робочої поїздки провів зустрічі з рядом конгресменів та представниками громадських і державних структур США.

«Під час цих зустрічей нас цікавить і турбує два питання, які взаємопов'язані. Це боротьба з корупцією і просування реформ у фінансово-банківському, промисловому секторі. Ми донесли позицію фракції Радикальної партії щодо боротьби з корупцією. Адже, на жаль, сьогодні правоохоронні органи роблять все, щоб знищувати малий і середній бізнес, виконуючи чиїсь замовлення», - зазначив Рибалка.

За його словами, американським колегам він доносить ідею про те, що «тільки через просування реформ, через відновлення довіри до фінансово-банківської системи, доступне кредитування, ряд пакетів промислових законопроектів, Україна зможе зробити великий стрибок і зробити нашу країну більш економічно самостійної». «Тому що нас не влаштовує 2% зростання ВВП, про які говорить влада», - додав глава фінкомітету Ради.

«Ми розповіли нашим колегам, які напрацювання нашої фракції вже є, чого ми домоглися – це створення кредитно-експортного агентства, це ряд інших законопроектів, які стосуються підтримки малого та середнього бізнесу. Ми розраховуємо на підтримку і меседжі влади США, щоб такі закони в Україні дійсно приймалися, щоб наша країна була економічно сильною», - зазначив політик.

За його словами, тема підтримки МСБ сьогодні є особливо важливою, оскільки в Україні цей сектор знищується, в той же час в інших країнах це ланка, на якій тримаються провідні світові економіки.

С.Рибалка додав, що колег в Конгресі теж турбує питання боротьби з корупцією і питання просування економічних реформ. «Після цієї робочої поїздки ми надамо нашим колегам – конгресменам, сенаторам, державним інституціям Стратегію розвитку фінансово-банківського сектору, ми дамо стратегію промислового пакету, а також ті законопроекти, які вже є у Верховній Раді, які пройшли розгляд на профільних комітетах і чекають прийняття у парламенті», - зазначив депутат.

Він також додав, що в ході робочої поїздки провів ряд зустрічей з відомими політичними консультантами і журналістами, які впливають на громадську думку в США. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

