Остап Семерак: «В Україні буде створено єдиний Державний реєстр геологічної інформації» Опубликовано: Мінприроди виступає за осучаснення та лібералізацію доступу до геологічної інформації учасників ринку надрокористування. З цією метою в Україні пропонується створити єдиний Державний реєстр геологічної інформації, доступ до якого був би відкритим. При цьому Мінприроди пропонує скасувати існуючу зараз плату за користування геоінформацією. Про це сказав Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, презентуючи сьогодні на розширеному засіданні Робочої групи з питань реформування відносин у сфері надрокористування перший пакет законодавчих змін зі спрощення ведення бізнесу та стимулювання залучення інвестицій у цю галузь.

Як зазначив Остап Семерак, одним із головних пріоритетів Уряду є масштабне реформування існуючої застарілої системи надрокористування в Україні та забезпечення прозорості та відкритоості, а також спрощення господарської діяльності у сфері надрокористування.

«У цьому питанні Україна відстає на десятиліття від провідних країн. Ми не можемо проводити реформування у сфері надрокористування, не провівши облік наявної геологічної інформації світу. Зараз геоінформація розпорошена по різних відомствах та наукових установах. Ми пропонуємо відмовитися від стягнення плати за використання обробленої геоінформації та створити єдиний Державний реєстр геологічної інформації. Це дозволить потенційним інвесторам легко отримувати необхідні дані у відкритому доступі для самостійного вивчення територій, відбору ділянок та подальшого їх винесення на аукціони. Це суттєво спростить їх роботу. Ринок надрокористування має стати відкритим та конкурентноздатним», - сказав Остап Семерак, зазначивши, що до єдиного Державного реєстру геологічної інформації буде внесено відомості про всю наявну геологічну інформацію від державних підприємств і бізнесу та забезпечено вільний доступ до цієї інформації, окрім інформації, яка має особливий спеціальний статус.

Крім того, Мінприроди пропонує механізми врегулювання алгоритму отримання у користування геоінформації, а також наполягає на активізації процесу її оцифрування та надання права розпоряджатись геологічною інформацією без погодження з Держгеонадрами.

При цьому Міністр екології та природних ресурсів зауважив, що для запуску Державного реєстру геологічної інформації має бути внесено ряд змін до існуючих нормативно правових актів.

«Більшість нормативно-правових актів, якими зараз регулюється сфера надрокористування, є відголосками радянської епохи. Внесення численних змін до цих документів свідчить про необхідність комплексного реформування відносин у сфері надрокористування», - пояснив Остап Семерак.

Нагадаємо, протягом 2016-2017 років шість разів було внесено зміни до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами (постанова №615) та чотири рази - до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами (постанова КМУ № 594). Крім того, затверджено нові Правила розробки нафтових і газових родовищ. До цього часу Україна користувалася аналогічними Правилами 1984 року.

Перший пакет законодавчих змін щодо лібералізації ринку надрокористування, розроблений Мінприроди, буде опубліковано на сайті міністерства та винесено на громадське обговорення. Після проходження всіх процедур та врахування конструктивних пропозицій і зауважень документи будуть передані на розгляд до заінтересованих центральних органів виконавчої влади. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

