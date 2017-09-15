Самые популярные у абитуриентов специальности не востребованы на рынке труда — Минобразования

Минобразование назвало топ-10 наиболее и наименее востребованных специальностей у абитуриентов в 2017 году.



Во время вступительной кампании наиболее популярными среди поступающих на бакалаврат были специальности "Филология", "Право" и "Менеджмент".

Также среди лидеров "Медицина", "Компьютерные науки", "Туризм", "Среднее образование", "Психология" и "Экономика".

Замыкает топ-10 "Инженерия программного обеспечения".

"Мы видим, что традиционно такие специальности как "Право", "Менеджмент", "Туризм" и "Экономика " остаются одними из самых популярных у абитуриентов даже при том, что они не востребованы на рынке труда. При этом высокие ступени в рейтинге занимают и нужные экономике специальности, такие как "Компьютерные науки" и "Инженерия программного обеспечения", — рассказал директор департамента высшего образования Минобразования Олег Шаров.

Наименее востребованными в этом году оказались "Богословие" и "Гидроэнергетика".

"К сожалению, среди наименее популярных специальностей остаются и те, которые сейчас востребованы на рынке труда, например, специальность "Атомная энергетика", — пояснил Олег Шаров.

Как сообщало Delo.UA, всего в 2017 году заявления в вузы на все образовательно-квалификационные уровни подали 511 тыс. 146 абитуриентов, из них на бакалавра — 220 тыс. 573, на магистра — 161 тыс. 350, на младшего специалиста — 129 тыс. 223.

По количеству поданных заявлений лидировали:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;

Национальный университет "Львовская политехника".

Инф. delo.ua