Конфликт поколений

Generation Gap — , говорят англичане, подразумевая недоразумения между людьми, принадлежащими к разным поколениям.

Поколения, в той или иной мере, конфликтовали во все времена, однако в наше время эта проблема особенно ощутима.

Технологические, политические, социальные, экономические и культурные изменения создали совершенно иной мир для наших подростков. Мир кардинально отличающийся от того, в котором наши с вами родители воспитывались сами и воспитывали нас.

В итоге, бабушка и внук могут конфликтовать из-за разницы в мышлении, умениях, поведении и отношении к окружающей среде, нравам и, конечно же, моде.

Родителям легче справиться с детьми. Ведь, чаще всего, ребенок живет с родителями, решает с их помощью различные задачи, планирует посещение секций согласно его интересам и удовлетворяет другие свои потребности. То есть нормальный родитель в курсе событий, да и разница в 20-30 лет не слишком велика.

Другое дело бабушка и дедушка — это поколение дольше существующее, больше пережившее и имеющее богатый разноплановый опыт.

Моральные устои давно сформированы и, чаще всего, поводов для их пересмотра бабушки и дедушки не видят. Отношение к моде и поведенческие нормы современности, вполне объяснимо, могут вызывать у людей старшего поколения удивление, потому как очень сильно отличаются от того, к чему они привыкли.

Недоразумения в следствии непонимания могут быть опасными, если конфликт переходит в нездоровую стадию. Например, когда вследствии нервного перенапряжения бабушка заболевает или ребенок не выдержав воспитательного напора убегает из дома.

А нивелировать конфликт не так уж и сложно. Главное, чтобы обеим сторонам этого хотелось.

Объясните бабушке и дедушке, что молодежь вынуждена существовать в более динамичном режиме и мышление их более творческое. Таково время, таково следствие современного воспитания, таковы общие тенденции. Бороться и конфликтовать в данном случае не имеет смысла, проще — понять и приспособиться.

Умудренному жизнью человеку легче сделать первый шаг к взаимопонимаю.

Детям же стоит прививать элементарное уважение к старшим. Объяснить, что человек, проживший достаточно долгую жизнь сталкивался с разными ситуациями и иногда склонен корректировать действия молодежи, основываясь на собственном опыте.

Если подростка корят за эпатаж — разноцветные волосы, слишком вызывающую одежду, то скорее не из-за склонности ворчать, а из-за опасений, что подобная внешность может привести к недоразумениям.

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