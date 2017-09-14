Исследователи предположили, что колики могут быть вызваны бактериальным воспалением вследствие нарушения состава микрофлоры кишечника. Для проверки своей гипотезы ученые оценили микробный состав кала младенцев, газовый состав выдыхаемого воздуха, а также попытались обнаружить признаки кишечного воспаления.
В ходе исследования было установлено, что в кале детей, страдавших от колик, обнаруживалось повышенное содержание бактерий рода Klebsiella, а также веществ, свидетельствующих о наличии воспалительных процессов в кишечнике. Аналогичная картина наблюдается у больных воспалительными заболеваниями кишечника.
По мнению одного из исследователей профессора Марка Родса (Marc Rhoads), обнаруженные бактерии могут запускать иммунные реакции в кишечнике, приводя к развитию таких воспалительных заболеваний, как болезнь Крона или неспецифический язвенный колит. Доктор Родс добавил, что для разработки эффективных методов лечения колик с помощью нормализации микрофлоры кишечника необходимы дальнейшие исследования.