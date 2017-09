Обнаружена причина колик у младенцев

Американские ученые обнаружили повышенное содержание бактерий клебсиелл в микрофлоре кишечника у детей, страдающих от колик, сообщает The Daily Telegraph. Отчет об исследовании сотрудников Центра наук о здоровье Университета Техаса (University of Texas Health Science Centre) опубликован в Journal of Pediatrics.

Исследователи предположили, что колики могут быть вызваны бактериальным воспалением вследствие нарушения состава микрофлоры кишечника. Для проверки своей гипотезы ученые оценили микробный состав кала младенцев, газовый состав выдыхаемого воздуха, а также попытались обнаружить признаки кишечного воспаления.

В ходе исследования было установлено, что в кале детей, страдавших от колик, обнаруживалось повышенное содержание бактерий рода Klebsiella, а также веществ, свидетельствующих о наличии воспалительных процессов в кишечнике. Аналогичная картина наблюдается у больных воспалительными заболеваниями кишечника.

По мнению одного из исследователей профессора Марка Родса (Marc Rhoads), обнаруженные бактерии могут запускать иммунные реакции в кишечнике, приводя к развитию таких воспалительных заболеваний, как болезнь Крона или неспецифический язвенный колит. Доктор Родс добавил, что для разработки эффективных методов лечения колик с помощью нормализации микрофлоры кишечника необходимы дальнейшие исследования.

