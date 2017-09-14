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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как перекрыть к коже лица дорогу для незваных гостей
    Опубликовано: 2017-09-14 20:44:05
    На коже появилось болезненное уплотнение, которое, воспаляясь, доставляет много страданий?
     
     Скорее всего, вы поражены одной из разновидностей гнойничковых заболеваний кожи — пиодермией. Чтобы не причинять себе излишних страданий, следует предотвращать появление очагов гнойного воспаления на коже.

    Рекомендации:

    • Соблюдайте правила гигиены.
    • Ваше питание должно быть сбалансированным и рациональным, не приводить к нарушениям обмена веществ.
    • Если вы работаете в сфере, где возможно получение микротравм, или же с химическими веществами, используйте защитные средства — хотя бы перчатки.
    • Старайтесь укреплять иммунитет, если это необходимо, по согласованию с врачом принимайте специальные препараты — иммуномодуляторы.

    sportzal.com

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