Как перекрыть к коже лица дорогу для незваных гостей Опубликовано: На коже появилось болезненное уплотнение, которое, воспаляясь, доставляет много страданий? Скорее всего, вы поражены одной из разновидностей гнойничковых заболеваний кожи — пиодермией. Чтобы не причинять себе излишних страданий, следует предотвращать появление очагов гнойного воспаления на коже. Рекомендации: Соблюдайте правила гигиены.

Ваше питание должно быть сбалансированным и рациональным, не приводить к нарушениям обмена веществ.

Если вы работаете в сфере, где возможно получение микротравм, или же с химическими веществами, используйте защитные средства — хотя бы перчатки.

Старайтесь укреплять иммунитет, если это необходимо, по согласованию с врачом принимайте специальные препараты — иммуномодуляторы. sportzal.com Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

