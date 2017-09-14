На коже появилось болезненное уплотнение, которое, воспаляясь, доставляет много страданий?
Скорее всего, вы поражены одной из разновидностей гнойничковых заболеваний кожи — пиодермией. Чтобы не причинять себе излишних страданий, следует предотвращать появление очагов гнойного воспаления на коже.
Рекомендации:
- Соблюдайте правила гигиены.
- Ваше питание должно быть сбалансированным и рациональным, не приводить к нарушениям обмена веществ.
- Если вы работаете в сфере, где возможно получение микротравм, или же с химическими веществами, используйте защитные средства — хотя бы перчатки.
- Старайтесь укреплять иммунитет, если это необходимо, по согласованию с врачом принимайте специальные препараты — иммуномодуляторы.