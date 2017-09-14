Массаж для здоровья лица

К ежедневным средствам по уходу за кожей лица можно добавлять еще одно — массаж лица. Он нормализует обмен веществ, что помогает коже дышать и укрепляет ткань и мышцы, сохраняя кожу гладкой и молодой.

Если у тебя есть возможность постоянно пользоваться услугами профессионала, то в зависимости от вида массажа и типа кожи, мастер подберет нужное косметическое средство. Однако при выполнении массажа самостоятельно, тебе необходимо знать виды массажа и средства, применяемые для них.

Виды массажа лица

Классический массаж. В нём применяются разнообразные поглаживания и растирания. Для него обычно используют крем или массажное масло. Такой массаж будет очень полезен, если: кожа увядающая, мышцы лица потеряли тонус, кожа обезвожена, если есть рубчики, морщины, да и просто хочется выглядеть лучше.

Пластический массаж. Применяют ритмичные, сильные, прижимающие движения, которые идут по основным линиям массажа. Проводится он обычно по тальку, без крема или масла. Такой массаж рекомендуется, если: кожа увядшая, истонченная, висит, мышцы лица потеряли тонус, на таком лице часто встречаются купероз, пигментные пятна, кожа тонкая от природы, лицо одутловатое, отечное, или есть мимические складки.

Если у тебя есть возможность постоянно пользоваться услугами профессионала, то в зависимости от вида массажа и типа кожи, мастер подберет нужное косметическое средство. Однако при выполнении массажа самостоятельно, тебе необходимо знать виды массажа и средства, применяемые для них.

Виды массажа лица

Классический массаж. В нем применяются разнообразные поглаживания и растирания. Для него обычно используют крем или массажное масло. Такой массаж будет очень полезен, если: кожа увядающая, мышцы лица потеряли тонус, кожа обезвожена, если есть рубчики, морщины, да и просто хочется выглядеть лучше.

Пластический массаж. Применяют ритмичные, сильные, прижимающие движения, которые идут по основным линиям массажа. Проводится он обычно по тальку, без крема или масла. Такой массаж рекомендуется, если: кожа увядшая, истонченная, висит, мышцы лица потеряли тонус, на таком лице часто встречаются купероз, пигментные пятна, кожа тонкая от природы, лицо одутловатое, отечное, или есть мимические складки.

Щипковый массаж (массаж по Жаке). Применяются поглаживания, разминание, глубокие щипки, вибрация. Проводится по тальку. Этот массаж поможет, если у тебя: себорея, а также рубцы, инфильтраты, застойные пятна после угревой сыпи, комедоны, толстый эпидермис. Его применение показано и после гигиенической чистки кожи . Массаж лица длится не больше двадцати минут. И чем тоньше кожа, тем короче должен быть сеанс. Как только кожа покраснела, массаж нужно немедленно заканчивать. Нормальная кожа хорошо переносит полный сеанс.

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