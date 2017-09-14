Как сообщается в июльском номере American Heart Journal, начальные и умеренные симптомы депрессии ассоциируются с увеличением риска ишемии миокарда у пациентов со стабильной ИБС.
«Депрессия довольно часто встречается у больных ИБС и ассоциируется с повышенным риском заболеваемости и смертности», отмечают
Авторы оценивали симптомы депрессии у 135 больных со стабильной ИБС при помощи шкалы
Между баллами по шкале
При баллах выше 19 (таких участников было крайне мало) связь между выраженностью депрессии и вероятностью ишемии при стрессе была обратной.
Зависимость между баллами шкалы
По мнению авторов, наблюдавшаяся обратная связь между выраженными симптомами депрессии и риском ишемии миокарда требует дальнейшего изучения в более крупных когортах.
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Начальные и умеренные симптомы депрессии ассоциируются с увеличением риска ишемии миокарда
Опубликовано: 2017-09-14 17:44:37
Как сообщается в июльском номере American Heart Journal, начальные и умеренные симптомы депрессии ассоциируются с увеличением риска ишемии миокарда у пациентов со стабильной ИБС.
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