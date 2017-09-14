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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Начальные и умеренные симптомы депрессии ассоциируются с увеличением риска ишемии миокарда
    Опубликовано: 2017-09-14 17:44:37

    Как сообщается в июльском номере American Heart Journal, начальные и умеренные симптомы депрессии ассоциируются с увеличением риска ишемии миокарда у пациентов со стабильной ИБС.

    «Депрессия довольно часто встречается у больных ИБС и ассоциируется с повышенным риском заболеваемости и смертности», отмечают д-р Wei Jiang и его коллеги (Медицинский Центр Университета Duke, Durham, Северная Каролина). «Однако нам по-прежнему неясны механизмы влияния депрессии на прогноз при ИБС».

    Авторы оценивали симптомы депрессии у 135 больных со стабильной ИБС при помощи шкалы CES-D (Center for Epidemiologic Studies Depression scale). Кроме того, изучались нарушения кинетики стенки левого желудочка при психо-эмоциональном стрессе; проводилась радионуклидная вентрикулография на фоне пробы с физической нагрузкой; выполнялось 48−часовое амбулаторное мониторирование ЭКГ, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Между баллами по шкале CES-D и риском ишемии миокарда отмечалась нелинейная зависимость. У лиц с баллом 19 и ниже вероятность возникновения ишемии миокарда на фоне психо-эмоционального стресса увеличивалась вдвое на каждые 5 дополнительных баллов шкалы CES-D.

    При баллах выше 19 (таких участников было крайне мало) связь между выраженностью депрессии и вероятностью ишемии при стрессе была обратной.

    Зависимость между баллами шкалы CES-D и риском ишемии при амбулаторном мониторировании ЭКГ была аналогичной.

    По мнению авторов, наблюдавшаяся обратная связь между выраженными симптомами депрессии и риском ишемии миокарда требует дальнейшего изучения в более крупных когортах.

    medicus.ru

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