Начальные и умеренные симптомы депрессии ассоциируются с увеличением риска ишемии миокарда Опубликовано: Как сообщается в июльском номере American Heart Journal, начальные и умеренные симптомы депрессии ассоциируются с увеличением риска ишемии миокарда у пациентов со стабильной ИБС.



«Депрессия довольно часто встречается у больных ИБС и ассоциируется с повышенным риском заболеваемости и смертности», отмечают д-р Wei Jiang и его коллеги (Медицинский Центр Университета Duke, Durham, Северная Каролина). «Однако нам по-прежнему неясны механизмы влияния депрессии на прогноз при ИБС».



Авторы оценивали симптомы депрессии у 135 больных со стабильной ИБС при помощи шкалы CES-D (Center for Epidemiologic Studies Depression scale). Кроме того, изучались нарушения кинетики стенки левого желудочка при психо-эмоциональном стрессе; проводилась радионуклидная вентрикулография на фоне пробы с физической нагрузкой; выполнялось 48−часовое амбулаторное мониторирование ЭКГ, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Между баллами по шкале CES-D и риском ишемии миокарда отмечалась нелинейная зависимость. У лиц с баллом 19 и ниже вероятность возникновения ишемии миокарда на фоне психо-эмоционального стресса увеличивалась вдвое на каждые 5 дополнительных баллов шкалы CES-D.



При баллах выше 19 (таких участников было крайне мало) связь между выраженностью депрессии и вероятностью ишемии при стрессе была обратной.



Зависимость между баллами шкалы CES-D и риском ишемии при амбулаторном мониторировании ЭКГ была аналогичной.



По мнению авторов, наблюдавшаяся обратная связь между выраженными симптомами депрессии и риском ишемии миокарда требует дальнейшего изучения в более крупных когортах.

medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

