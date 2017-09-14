Варикозное расширение вен

Кто из нас хотя бы однажды не слышал таких слов, как варикозная болезнь или «сосудистые звездочки». Хорошо, если эти термины не имеют к вам прямого отношения. Однако немногие женщины могут этим похвастаться. Согласно статистике, почти каждая вторая женщина страдает варикозом, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Все начинается со «звездочек», мелких расширенных вен. Дальше — больше. Со временем к этим мелким неприятностям может прибавиться кое-что покрупнее. На ногах станут просвечивать синие червячки, которые начнут постепенно увеличиваться в размерах. Их будет все больше и больше… Отвратительное зрелище! И в довесок к этому зрелищу может появиться тяжесть, даже боль в ногах. Так всегда бывает при развитии варикозной болезни. По статистике, варикозное расширение вен у женщин отмечается в несколько раз чаще, чем у мужчин. Еще бы — мужчины же не бывают беременными!

Суть проблемы

Название «варикозная болезнь» происходит от латинского varix — узел. Вот в чем весь узел проблем.

Нормальная вена — прямая и гладкая, с равномерным просветом. Кровь течет по венам снизу вверх. Хотя по закону всемирного тяготения удобнее наоборот. Так вот, чтоб кровь не стекала обратно, в венах есть специальные клапаны: пропустят поток вверх, закроются — и все! Но иногда клапаны ослабевают, провисают, и кровь, подчиняясь силе земного притяжения, начинает стекать вниз. В том месте, где правильный и «обратный» потоки встречаются, стенка вены может расшириться под их напором. В расширенной вене клапан еще хуже справляется с увеличивающейся нагрузкой и еще больше крови пропускает в обратном направлении. Вена еще сильнее набухает… В общем, замкнутый круг получается. Болезнь прогрессирует. Расширенные участки на глазок воспринимаются как завязанные на сосуде узлы. Хотя на самом деле никаких узлов там нет.

Почему у одних расширяются вены, а у других — нет, точно сказать нельзя. Считается, что существует некая генетически обусловленная слабость соединительной ткани (из которой и «сделаны» вены). Эта версия подтверждается тем, что варикозная болезнь часто сочетается с другими заболеваниями, происходящими от слабости соединительной ткани, например с грыжами и плоскостопием. И если в детстве вам ставили диагноз «плоскостопие», то, став взрослой девушкой, Вы серьезнее прочих должны позаботиться о предотвращении варикоза.

В принципе, к сосудистым звездочкам могут привести любые ситуации, препятствующие оттоку крови. Например, беременность. В этот период увеличивается объем крови в организме и венозные клапаны не справляются с двойной нагрузкой.

Но если наследственность и беременность — факторы, от которых вы не можете избавиться, то вредные привычки, в следствии, которых появляется варикоз, вполне можно исправить.

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