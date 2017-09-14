Стресс откладывается на боках и животе в виде жира

Новое исследование установило, что стресс может быть важным предшественником болезням сердца из-за того, что он ведет к откладыванию большего количества жира в брюшной полости и ускоряет образование атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Эти открытия могут быть важными для многих западных стран, в которых пытаются обосновать быстрый рост количества случаев ожирения. Результаты исследования опубликованы в журнале Obesity Society.

Ожирение, как и болезни сердца, в западных странах напрямую связаны с низким социальным и экономическим статусом. Таким образом, люди, способные оградить себя от жизненных стрессов, могут с большей вероятностью избежать указанных проблем. «Сейчас мы можем наблюдай эпидемию ожирения, — сказала профессор Кэрол А. Шивли (Prof Carol A. Shively). — У многих большая часть жира откладывается именно в брюшной полости, этот жир имеет иные свойства, нежели жир другой локализации. Он может приносит больше вреда здоровью, чем жир в других местах».

В этом исследовании, изучавшим, как стресс влияет на развитие болезней сердца у людей с низким социальным статусом, самок обезьян кормили в «западном стиле» пищей, содержащей жир и холестерин. Обезьян поселили группами, так что они могли установить социальные связи: одни доминировали над другими. Подчиняющиеся обезьяны были объектом для агрессии, часто не включались в группы коллективного ухода за собой. Шивли с коллегами определили, что у этих обезьян, подчиненных и подверженных социальному стрессу, откладывалось больше жира в брюшной полости.

Исследователи установили, что стресс от социального подчинения ведет к выработке гормонов стресса, которые способствуют отложениям жира в организме. Внутренний жир, в свою очередь, способствует развитию атеросклероза, сужению сосудов, доставляющих кровь сердцу, из-за чего происходит рост количества болезней сердца. Из исследования можно сделать вывод, что необходимо следить за тем, что ешь, делать физические упражнения и стараться бороться со стрессом.

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