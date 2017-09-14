Украина на три позиции улучшила позиции в рейтинге ФИФА Опубликовано: Сборная Украины поднялась на три позиции в обновленном рейтинге ФИФА, передает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.

Так, украинская сборная с 27-го места переместилась на 24 позицию.

Отметим, что соперник Украины в отборочной группе сборная Финляндии совершила рывок на 23 позиции - 87 место. Турция также улучшила свою позицию - 28 (+6).

Сборные Хорватии и Исландии потеряли 2 ступени - 18 место (-2) и 22 место (-2). Сборная Косово опустилась на 184 место.

Возглавляет рейтинг сборная Германии.

Напомним, Украина потерпела второе поражение в отборе к ЧМ-2018. Илья Жижиян Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

