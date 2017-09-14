Сборная Украины поднялась на три позиции в обновленном рейтинге ФИФА, передает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.
Так, украинская сборная с 27-го места переместилась на 24 позицию.
Отметим, что соперник Украины в отборочной группе сборная Финляндии совершила рывок на 23 позиции - 87 место. Турция также улучшила свою позицию - 28 (+6).
Сборные Хорватии и Исландии потеряли 2 ступени - 18 место (-2) и 22 место (-2). Сборная Косово опустилась на 184 место.
Возглавляет рейтинг сборная Германии.
Напомним, Украина потерпела второе поражение в отборе к ЧМ-2018.
Илья Жижиян
Источник: УНН