  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина на три позиции улучшила позиции в рейтинге ФИФА
    Опубликовано: 2017-09-14 18:00:19

    Сборная Украины поднялась на три позиции в обновленном рейтинге ФИФА, передает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.
    Так, украинская сборная с 27-го места переместилась на 24 позицию.
    Отметим, что соперник Украины в отборочной группе сборная Финляндии совершила рывок на 23 позиции - 87 место. Турция также улучшила свою позицию - 28 (+6).
    Сборные Хорватии и Исландии потеряли 2 ступени - 18 место (-2) и  22 место (-2). Сборная Косово опустилась на 184 место.
    Возглавляет рейтинг сборная Германии.
    Напомним, Украина потерпела второе поражение в отборе к ЧМ-2018.

    Илья Жижиян

    Источник: УНН

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.