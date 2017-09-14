Обновленную инструкции по борьбе с АЧС передали на согласование чиновникам - АСУ Опубликовано: Специалисты, которые работали над новой редакцией Инструкции по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС) отправили документ на согласование в профильные министерства и ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации "Свинари Украины" (АСУ), передает УНН.

Отмечается, что над новой редакцией Инструкции работали специалисты Ассоциации свиноводов Украины совместно с экспертами ФАО, ЕБРР, представителями бизнеса и Госпродпотребслужбы.

"Совместно специалисты выделили пять изменений и наработок.

Внедрение компартментализации по АЧС (разделение хозяйств по степени биозащиты)

Среди требований к хозяйствам с высоким статусом биобезопасности - термическая обработка кормов предусмотрена только в случаях если они содержат ингредиенты животного происхождения;

Четко прописаны мероприятия в зоне защиты (в пределах 3 км от вспышки АЧС): неидентифицированное поголовье ликвидируется;

При условии получения предыдущих отрицательных результатов лабораторных исследований крови на АЧС (не менее 10%), клинически здоровых идентифицированных животных реализуют на убойные пункты;

Меры по обязательному забою не распространяются на операторов рынка с подтвержденным статусом хозяйства с высоким уровнем биобезопасности и/или установленным статусом компартмента по АЧС;

В случае перезапуска свинофермы после вспышки "африканки" значительно снижено количество "тестового" поголовья - не 5% от общей проектной мощности фермы, а не менее 3-х "сигнальных" свиней в каждом производственном помещении", - говорится в сообщении.

Напомним, обновленную Инструкцию по борьбе с АЧС приняли в апреле этого года, однако из-за ее несовершенства специалисты взялись за ее доработку.

Как сообщал УНН, в зоне риска возникновения АЧС находится не менее 3 млн свиней. Эксперты при этом прогнозируют, что в текущем году африканская чума не покинет Украину и может нанести госбюджету страны больше 1,5 млрд грн убытков.

Политики же считают, что профильные ведомства, призванные бороться с чумой, оставили фермеров с проблемой и ее катастрофическими последствиями наедине.

В частности, по словам народного депутата С.Тригубенко, для борьбы с болезнью необходимо стратегический подход и постоянный контроль со стороны Госпродпотребслужбы. Однако в службе "этого или не понимают, или делают вид, что не понимают".

Добавим, что Украина побила антирекорд по количеству вспышек АЧС: с начала года уже зафиксировано более 90 случаев болезни. Петр Ивасюк Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

