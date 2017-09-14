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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Обновленную инструкции по борьбе с АЧС передали на согласование чиновникам - АСУ
    Опубликовано: 2017-09-14 17:30:02

    Специалисты, которые работали над новой редакцией Инструкции по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС) отправили документ на согласование в профильные министерства и ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации "Свинари Украины" (АСУ), передает УНН.
    Отмечается, что над новой редакцией Инструкции работали специалисты Ассоциации свиноводов Украины совместно с экспертами ФАО, ЕБРР, представителями бизнеса и Госпродпотребслужбы.
    "Совместно специалисты выделили пять изменений и наработок.
    Внедрение компартментализации по АЧС (разделение хозяйств по степени биозащиты)
    Среди требований к хозяйствам с высоким статусом биобезопасности - термическая обработка кормов предусмотрена только в случаях если они содержат ингредиенты животного происхождения;
    Четко прописаны мероприятия в зоне защиты (в пределах 3 км от вспышки АЧС): неидентифицированное поголовье ликвидируется;
    При условии получения предыдущих отрицательных результатов лабораторных исследований крови на АЧС (не менее 10%), клинически здоровых идентифицированных животных реализуют на убойные пункты;
    Меры по обязательному забою не распространяются на операторов рынка с подтвержденным статусом хозяйства с высоким уровнем биобезопасности и/или установленным статусом компартмента по АЧС;
    В случае перезапуска свинофермы после вспышки "африканки" значительно снижено количество "тестового" поголовья - не 5% от общей проектной мощности фермы, а не менее 3-х "сигнальных" свиней в каждом производственном помещении", - говорится в сообщении.
    Напомним, обновленную Инструкцию по борьбе с АЧС приняли в апреле этого года, однако из-за ее несовершенства специалисты взялись за ее доработку.
    Как сообщал УНН, в зоне риска возникновения АЧС находится не менее 3 млн свиней. Эксперты при этом прогнозируют, что в текущем году африканская чума не покинет Украину и может нанести госбюджету страны больше 1,5 млрд грн убытков.
    Политики же считают, что профильные ведомства, призванные бороться с чумой, оставили фермеров с проблемой и ее катастрофическими последствиями наедине.
    В частности, по словам народного депутата С.Тригубенко, для борьбы с болезнью необходимо стратегический подход и постоянный контроль со стороны Госпродпотребслужбы. Однако в службе "этого или не понимают, или делают вид, что не понимают".
    Добавим, что Украина побила антирекорд по количеству вспышек АЧС: с начала года уже зафиксировано более 90 случаев болезни.

    Петр Ивасюк

    Источник: УНН

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