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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Еще 4 предприятия получили право экспорта в ЕС
    Опубликовано: 2017-09-14 16:30:36

    12 сентября еще четыре украинских предприятия по производству пищевых продуктов животного происхождения получили право экспорта на рынок Европейского Союза: по одному по производству яйца пищевого и молока и молокопродуктов и два –  рыбы и рыбной продукции.

    Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

    Теперь в страны Европейского Союза имеют право экспорта 286 украинских предприятий, в том числе 106 производителей пищевых продуктов, в частности, производители мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молока и молочных продуктов. Также в Евросоюз могут экспортировать свои товары 180 предприятий-производителей непищевых продуктов животного происхождения, таких как пухо-перьевое сырье, шкуры, корма для непродуктивных животных, субпродукты непищевые, племенной материал, другие непищевые продукты животного происхождения.

    С начала функционирования Госпродпотребслужбы был открыт и восстановлен экспорт в такие страны: Европейский Союз (молочные продукты), Китайская Народная Республика (молочные продукты, говядина), Израиль (корма для домашних животных), Объединенные Арабские Эмираты (мясо птицы и продукты из него, говядина, мясо овец и продукты из него), Королевство Саудовская Аравия (мясо птицы и продукты из него), Египет (говядина), Гонконг (столовое яйцо), Черногория (мясо птицы, мед), Сербия (мясо птицы), Босния и Герцеговина (мясо птицы), Ливан (мясо птицы и продукты из него), Танзания (мясо птицы и продукты из него) и др.

    В течение 2016-2017 годов Госпродпотребслужба проводила переговоры с 22 странами по экспорту украинской продукции животного происхождения на зарубежные рынки.

    Инф. for-ua.com

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