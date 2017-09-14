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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Учителя больше не будут вести перепись учеников
    Опубликовано: 2017-09-14 15:00:59

    Согласно постановлению Кабмина, учителя теперь не должны будут вести учет детей и подростков школьного возраста.

    Учителям в школах больше не нужно делать перепись и вести учет учеников. Соответствующее решение сегодня принято на Кабмине, который утвердил порядок ведения учета детей школьного возраста и учеников, сообщает пресс-служба Минобразования.

    Документ заменит инструкцию по учету детей и подростков школьного возраста, утвержденную в 2000 году.

    Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что во время конференции педагогов в августе к нему обратились учителя с просьбой снять с них обязанность по учету.

    "Их вопрос был абсолютно справедливым. Это постановление правительства как раз и решает проблему переписи детей. Больше учителя не должны этим заниматься", - сказал он.

    Теперь ведение учета детей школьного возраста и учеников будут вести районные и городские госадминистрации, сельсоветы, исполнительные органы с привлечением органов Нацполиции и служб по делам детей.

    22 августа Гройсман сообщил, что Кабмин закладывает в проект бюджета на 2018 год увеличение заработных плат учителям на 25%.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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