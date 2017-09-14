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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Париж и Лос-Анджелес утвердили хозяевами Олимпиады в 2024 и 2028
    Опубликовано: 2017-09-14 14:45:11

    Члены Международного олимпийского комитета на формальном голосовании утвердили города для проведения двух предстоящих Олимпиад.

    Международный олимпийский комитет официально утвердил, что Париж будет принимать летние Олимпийские игры в 2024. Об этом сообщает CNN.

    Также голосованием МОК утвердил Лос-Анджелес олимпийской столицей Игр в 2028 году.

    Обе команды сделали презентации на сессии МОК в Лиме, Перу. Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к членам комитета в презентации Парижа.

    Голосование было формальным - ранее комитет уже неофициально утвердил страны проведения двух Олимпиад.

    Как сообщалось, обе столицы претендовали на проведение Олимпиады в 2024 году. У обеих были образцовые заявки, поэтому МОК не захотел отклонять ни одну из них.

    Париж был нацелен именно на 2024 год - в этот год будет столетний юбилей с той даты, когда Париж в последний раз принимал Олимпиаду. В Лозанну на заседание комитета специально приезжал Макрон.

    Ближайшие Олимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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