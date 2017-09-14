В короткий список Букеровской премии вошли три автора из США, пакистанец, шотландка и британка.
Жюри Букеровской премии обнародовало шорт-лист романов, претендующих на победу в 2017 году. Список опубликован на сайте премии.
В короткий список Букеровской премии вошли:
"4, 3, 2, 1" американца Пола Остера,
"История волков" американки Эмили Фридлунд,
"Линкольн в бардо" американца Джорджа Сондерса,
"Выход на Запад" пакистанца Мохсина Хамида,
"Осень" шотландки Али Смит,
"Элмет" британки Фионы Мозли.
Победитель будет объявлен 17 октября.
В июле Жюри Букеровской премии обнародовало лонг-лист претендентов на премию.