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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Объявлен шорт-лист Букеровской премии
    Опубликовано: 2017-09-14 14:30:52

    В короткий список Букеровской премии вошли три автора из США, пакистанец, шотландка и британка.

    Жюри Букеровской премии обнародовало шорт-лист романов, претендующих на победу в 2017 году. Список опубликован на сайте премии.

    В короткий список Букеровской премии вошли:

    "4, 3, 2, 1" американца Пола Остера,

    "История волков" американки Эмили Фридлунд,

    "Линкольн в бардо" американца Джорджа Сондерса,

    "Выход на Запад" пакистанца Мохсина Хамида,

    "Осень" шотландки Али Смит,

    "Элмет" британки Фионы Мозли.

    Победитель будет объявлен 17 октября.

    В июле Жюри Букеровской премии обнародовало лонг-лист претендентов на премию.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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