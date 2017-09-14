Объявлен шорт-лист Букеровской премии Опубликовано: В короткий список Букеровской премии вошли три автора из США, пакистанец, шотландка и британка. Жюри Букеровской премии обнародовало шорт-лист романов, претендующих на победу в 2017 году. Список опубликован на сайте премии. В короткий список Букеровской премии вошли: "4, 3, 2, 1" американца Пола Остера, "История волков" американки Эмили Фридлунд, "Линкольн в бардо" американца Джорджа Сондерса, "Выход на Запад" пакистанца Мохсина Хамида, "Осень" шотландки Али Смит, "Элмет" британки Фионы Мозли. Победитель будет объявлен 17 октября. В июле Жюри Букеровской премии обнародовало лонг-лист претендентов на премию. ЛIГАБiзнесIнформ Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

