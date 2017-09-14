Порошенко и замглавы МВФ обсудили очередной транш для Украины

Президент Петр Порошенко встретился с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном.

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвидом Липтоном перспективы выполнения меморандума для получения очередного транша. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко и Липтон также обсудили состояние внедрения образовательной, медицинской и пенсионной реформ, перспективы выполнения меморандума об экономической и финансовой политике в контексте предоставления очередного транша по программе EFF.

Дэвид Липтон подчеркнул, что Украина должна воспользоваться положительным улучшением в внутренней экономике для завершения реформ и стабильного роста и отметил высокую динамику сотрудничества между МВФ и Украиной.

Ранее сообщалось, что в сентябре-октябре в Украину приедут три миссии МВФ. Одна из них должна была начать работу сегодня, 12 сентября.

Новым постоянным представителем МВФ в Украине стал Йоста Люнгман вместо Жерома Ваше.

В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.

ЛIГАБiзнесIнформ