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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В МВФ обещают Украине «светлое будущее»
    Опубликовано: 2017-09-14 13:30:02

    Замглавы МВФ Дэвид Липтон отметил прогресс Украины в экономических реформах.

    При условии дальнейшего проведения реформ Украина обеспечит себе "светлое будущее", которое будет поддержано ростом мировой экономики. Об этом заявил заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

    Как сообщает УНИАН, представитель МВФ отметил прогресс Украины в экономических реформах. По словам Липтона, стабилизация экономики Украины совпадает с периодом роста мировой экономики. "Это возможность для Украины перейти от периода стабилизации к периоду быстрого роста. Надеюсь, что поддержка МВФ была полезной, и мы проведем дискуссию о том, как продвигать реформы в дальнейшем. Реформы позволят обеспечить Украине светлое будущее", - сказал замглавы МВФ.

    Ранее сообщалось, что в сентябре-октябре в Украину приедут три миссии МВФ. Одна из них должна была начать работу сегодня, 12 сентября.

    Новым постоянным представителем МВФ в Украине стал Йоста Люнгман вместо Жерома Ваше.

    В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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