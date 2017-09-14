Щорічно з 7 млрд грн для сиріт 85% коштів йдуть на підтримання інфраструктури дитячих будинків

Сьогодні, 13 вересня Народний депутат України Ганни Гопко та Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба презентували Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 роки на тему: «Краще майбутнє для дітей України».

Презентацію стратегії було проведено спільно з Національним проектним офісом з проведення реформи деінституалізації, а також за участі представників посольств і громадських організацій.

«Держава витрачає 7 млрд грн у рік на 106 тисяч дітей, які ізольовані у дитячих будинках, яких маємо 751. Проте 85% коштів насправді йде на утримання застарілих будівель, на зарплати персоналу та інші видатки, тоді як на дітей залишається лише 15%. Ця система за своєю суттю є нічим іншим, як тюрмою, ідеологічно радянською, наскрізь корумпованою, з щоденним приниженням гідності, а часто – насильством над дітьми. За статистикою, 23% з них після того, як залишали в дорослому віці інтернат, не змогли соціалізуватися, 90% – не спроможні на самостійне життя, 50% – обирають злочинний шлях і соціальне дно», – зазначила Ганна Гопко.

«За роки незалежності кількість дітей в Україні скоротилася вдвічі. Підтримка інтернатної системи, де тільки 8% – діти-сироти, а інші – мають батьків – дорога та неефективна. Існуюча система та спосіб її фінансування не можуть підтримати вразливі групи дітей у громадах. Красномовний приклад реформування дають Болгарія та Румунія, де кількість дітей у дитячих будинках зменшилася на 77% та, відповідно, 82% за лічені роки. Нещодавно я побував у закладі альтернативного догляду на Дніпропетровщині. У будинку проживає десятеро дітей, які ходять у звичайну школу, за ними доглядають не батьки, а підготовлені працівники, це не заклад, в якому живуть разом безліч дітей, на яких не вистачає ні працівників, ні коштів, і діти не відчувають себе покинутими», – додав Микола Кулеба.

9 серпня 2017 року Кабінет Міністрів України ухвалив Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017—2026 роки, а також План заходів з реалізації I-го етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки.

У липні 2017 року Верховна Рада України проголосувала за внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», що передбачили виділення субвенції у розмірі 277 млн грн. з держбюджету місцевим бюджетам на придбання та будівництво житла для дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків та соціальних квартир для дітей-сиріт випускників інтернатних закладів.