Американская компания построит мультимедийный хаб в Киеве

InnoHub будет построен на площадке по адресу: бул. Вацлава Гавела, 63 и займет площадь 600 кв. м.



Innovecs, американская аутсорсинговая компания со штаб-квартирой в Киеве, начала строительство мультимедийного пространства в Киеве.

InnoHub будет построен на площадке по адресу: бул. Вацлава Гавела, 63 и займет площадь 600 кв. м. Он станет частью офисного пространства компании.

Открытие запланировано на декабрь 2017 года.

Цель проекта — создать постоянно действующую интерактивную площадку для развития команд, обмена знаниями и международного общения разработчиков.

Развитием проекта руководит Ольга Сафина, в активе которой запуск и управление проектами UNIT.City, ВДНГ, FEDORIV Hub, Креативное пространство "Часопис" и другие.

Innovecs — глобальная компания с офисами в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лондоне, Франкфурте, Берне и Тель-Авиве, и с R&D центром и главным офисом в Украине. Компания работает с новейшими технологиями как Blockchain, BI&BigData, облачными вычислениями, мобильными решениями.

Инф. delo.ua