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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Американская компания построит мультимедийный хаб в Киеве
    Опубликовано: 2017-09-14 11:00:44

    InnoHub будет построен на площадке по адресу: бул. Вацлава Гавела, 63 и займет площадь 600 кв. м.
     
    Innovecs, американская аутсорсинговая компания со штаб-квартирой в Киеве, начала строительство мультимедийного пространства в Киеве.

    InnoHub будет построен на площадке по адресу: бул. Вацлава Гавела, 63 и займет площадь 600 кв. м. Он станет частью офисного пространства компании.

    Открытие запланировано на декабрь 2017 года.

    Цель проекта — создать постоянно действующую интерактивную площадку для развития команд, обмена знаниями и международного общения разработчиков.

    Развитием проекта руководит Ольга Сафина, в активе которой запуск и управление проектами UNIT.City, ВДНГ, FEDORIV Hub, Креативное пространство "Часопис" и другие.

    Innovecs — глобальная компания с офисами в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лондоне, Франкфурте, Берне и Тель-Авиве, и с R&D центром и главным офисом в Украине. Компания работает с новейшими технологиями как Blockchain, BI&BigData, облачными вычислениями, мобильными решениями.

    Инф. delo.ua

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