АМКУ подозревает, что цена на газ для теплокоммунэнерго может вырасти

У АМКУ есть вопросы к работе Кабмина, Минэнерго, "Нафтогаза" и реформе рынка газа.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предлагает отменить импортный паритет в ценообразовании природного газа в Украине, настаивает, чтобы Министерство энергетики и угольной промышленности Украины опубликовало цену на газ в новом отопительном сезоне и хочет, чтобы теплокоммунэнерго (ТКЭ) могли покупать газ у кого-то, кроме НАК "Нафтогаз Украины". Такую информацию обнародовала пресс-служба комитета.

АМКУ обнаружил, что ТКЭ приходится заключать договора с "Нафтогазом" на следующий отопительный сезон без официальной цены на природный газ. Цену согласно постановлению правительства №187 должен был обнародовать Минэнергоугепром еще 1 июля 2017 года. Однако цена до сих пор не обнародована, поэтому "Нафтогаз" указывает цену, утвержденную Кабмином еще 1 апреля 2017 года, но фиксирует во всех договорах обязательство ТКЭ принять новую цену на газ, если ее наконец обнародует Кабмин.

В АМКУ считают, что такой подход "Нафтогаза" в будущем может ущемить права ТКЭ: цена на газ может вырасти и, соответственно, вырастут тарифы на отопление и горячую воду.

Поэтому комитет обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложениями:

1) поручить Минэнерго как можно скорее обнародовать цену на природный газ в соответствии с постановлением Кабмина от 22.03.2017 №187;

2) рассмотреть возможность предоставить ТКЭ свободу в выборе поставщика природного газа для создания альтернативы "Нафтогазу";

3) рассмотреть возможность пересмотра нынешней методики ценообразования для природного газа — для добытого в Украине газа изменить принцип "европейский хаб плюс транспорт" на уровне средней цены газа украинских добывающих компаний без дополнительных транспортных затрат к западной границе и платы за вход в газотранспортную систему Украины.

Напомним, что правительство планировало постепенно приводить цены на природный газ к рыночным, чтобы открыть для большего количества поставщиков рынок поставок ТКЭ и населению. Однако в апреле 2017 года Кабмин решил резко повысить цены на газ для этих категорий.

При этом из-за количества субсидантов система поставок так и не открылась для частных игроков — источником газа для населения и ТКЭ является государственный "Нафтогаз".

Согласно законодательству о рынке газа ТКЭ могут сменить поставщика, если у них нет задолженности перед предыдущим поставщиком. В Украине абсолютное большинство поставщиков тепла и горячей воды являются многолетними должниками "Нафтогаза".

Инф. delo.ua