Изменения в сердечно-сосудистой системе Опубликовано: В I триместре развивается физиологическая дилатация всех гладких мышц под воздействием значительных количеств эстрадиола, что приводит к снижению артериального давления на 5—15 мм рт. ст. К 20 неделям беременности уровень артериального давления достигает первоначальных цифр и держится таким до родов. Повышение артериального давления во II триместре свыше 130/80 мм рт. ст. и в III триместре свыше 140/90 мм рт. ст. свидетельствует о развитии гестоза.







Объем циркулирующей крови начинает возрастать с трех месяцев и достигает максимума к тридцати шести неделям. При этом объем плазмы повышается на 30—50 %, тогда как объем эритроцитов увеличивается на 12—25 %. Имеет место физиологическая аутогемодилюция, которая характеризуется средним показателем гемоглобина 100—110 г/л. Сердечный выброс повышается на 15—20 %. Увеличение ударного объема может приводить к появлению «невинного» систолического шума, который особенно часто локализуется на легочной артерии в точке Боткина, реже — на верхушке сердца. Во втором триместре повышение артериального давления и увеличение ОЦК при нормализовавшемся сосудистом тонусе нередко могут приводить к развитию варикозной болезни.







Умеренная или выраженная тахикардия во время беременности — результат активации симпатического отдела вегетативной нервной системы, обычно она не превышает 90—95 ударов в минуту.







Со стороны дыхательной системы изменения сводятся к учащению числа дыхательных движений до 20—22 в минуту, что является результатом гипокапнии. Снижение парциального давления углекислого газа приводит к стимуляции дыхательного центра и, как следствие, учащению дыхания. Газообмен в легких ухудшается за счет гиперкринии — увеличения количества слизи в мелких бронхах health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

