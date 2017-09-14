Гормональная контрацепция: советы Опубликовано: Среди средств гормональной контрацепции на первом месте по частоте использования находятся оральные контрацептивы (ОК). В этой группе наибольшее практическое значение имеют гестагенные препараты и комбинированные эстроген-гестагенные средства, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







В состав эстроген-гестагенных препаратов входят эстрогены (этинилэстрадиол) и гестагены в различных соотношениях. Широко известны такие представители этой группы, как регивидон, бисекурин, нон-овлон, марвелон, мерсилон и т. д. Механизм действия комбинированных ОК связан с торможением секреции гипоталамического люлиберина, а также ФСГ и ЛГ гипофизом. В результате происходит блокирование функции яичников и овуляции.







Эффективность регулярного применения комбинированных ОК приближается к 100 %.







Однако у препаратов, особенно ранних генераций, имеются выраженные побочные эффекты. К их числу относятся риск развития тромбоэмболий, сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда, особенно у курящих женщин, заболеваний печени, почек, нарушений углеводного, липидного и витаминного обмена. С учетом вышеизложенного, комбинированные ОК являются препаратом выбора у женщин моложе 35 лет, часто абортирующих и имеющих противопоказания к назначению ВМК.







Противопоказания к применению комбинированных оральных контрацептивов: абсолютные — тромбоэмболические заболевания, нарушения функции печени, цирроз печени, почечная недостаточность, склеротические изменения сосудов мозга, злокачественные опухоли репродуктивной системы; относительные — артериальная гипертензия, сахарный диабет, психозы, отосклероз, тяжелое течение предшествующей беременности (токсикозы, желтуха, зуд), астма, ревматический порок сердца, хронический пиелонефрит, ожирение, холецистит, мигрень, курение более 15 сигарет в день, возраст старше 35 лет.







Предпочтительнее, однако, назначать комбинированные двух- или трехфазные оральные контрацептивы. В первых (антеовин) содержится постоянная доза эстрогенов и меняющаяся доза гестагенов, а в последних — трехфазных — их содержание приближено к уровню стероидов при нормальном менструальном цикле, что наиболее физиологично. Представителями трехфазных ОК являются трирегол, триквилар и тризистон.

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