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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Эстетическая гинекология
    Опубликовано: 2017-09-14 13:24:18

    О том, что такое эстетическая гинекология, многие российские женщины не знают до сих пор. А между тем, в странах Европы и Америки эта отрасль медицины пользуется уважением уже давно. Так что же кроется под этим понятием – эстетическая гинекология?



    Многие врачи полагают, что более правильно называть эстетическую гинекологию несколько иначе – эстетическая хирургия в гинекологии. Действительно, это название дает более четкое представление об этой области знаний. Оказывается, эстетическая гинекология находится на стыке сразу нескольких медицинских отраслей: собственно гинекологии, пластической хирургии и психотерапии. И это не случайно. Дело в том, что практически для любой женщины понятие «счастье» связано с внешним видом ее половых органов. Если они хоть в чем-то выглядят не так, как должны, женщина начинает испытывать комплексы, стесняться собственного тела, а это никогда не позволит ей почувствовать себя красивой, сексуально привлекательной, желанной.



    Проблемы с эстетическим видом женских половых органов можно разделить на несколько видов: врожденные и приобретенные, внешние и внутренние. А все операции, выполняемые хирургами, принято делить на две основные группы: пластика больших и малых половых губ и пластика влагалища.

    health.sumy.ua

     

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