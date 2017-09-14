Преждевременное излитие околоплодных вод Опубликовано: Преждевременное излитие околоплодных вод— осложнение беременности, характеризующееся разрывом плодных оболочек и излитием околоплодных вод до начала родовой деятельности. Частота этого осложнения при доношенной беременности составляет 12—15%, при недоношенной — 30—53% от числа родов.







Причины не всегда ясны. При доношенной беременности преждевременное излитие вод наблюдается чаще в тех случаях, когда предлежащая часть плода не заполняет вход в малый таз и не образуется пояс соприкосновения, разделяющий околоплодные воды на передние и задние — при узком тазе, тазовых предлежаниях, поперечных и косых положениях плода, выраженном разгибании головки плода. При этом большое количество околоплодных вод перемещается в нижние отделы плодного пузыря, что способствует растяжению плодных оболочек и их разрыву. При недоношенной беременности причина заключается в несостоятельности шейки матки (например, функциональная и органическая истмико-цервикальная недостаточность) и нижнего сегмента матки, что ведет к пролабированию плодного пузыря и преждевременному разрыву плодных оболочек. Преждевременному разрыву плодных оболочек способствуют их воспалительные и дистрофические изменения, недостаточная эластичность.







При доношенной беременности нередко вслед за излитием околоплодных вод развивается родовая деятельность. Роды часто более продолжительные и болезненные, сопровождаются слабостью родовых сил, развитием гипоксии плода. При длительном безводном промежутке (период от момента излития околоплодных вод до рождения плода) часто возникают хориоамнионит (воспаление плодных оболочек — хориона и амниона), эндометрит.



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