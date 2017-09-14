Что такое бактериальный вагиноз Опубликовано: Дисбактериоз (бактериальный вагиноз) — инфекционная болезнь влагалища, которая характеризуется выделениями с неприятным запахом без признаков воспаления слизистой оболочки. Возникает вследствие нарушения естественной микрофлоры, живущей во влагалище женщины.



До 90 % микрофлоры влагалища здоровой взрослой женщины составляют лактобактерии (палочки Дедерлейна). Питает их гликоген — сахар, который имеется в спущенных клетках и, благодаря деятельности лактобактерий, превращается в молочную кислоту. Молочная кислота обусловливает естественную кислую среду во влагалище, губительную для многих видов болезнетворных микробов, поступающих извне. При дисбактериозе происходит резкое снижение количества лактобактерий. Изменяется кислотность влагалища, и возникают условия для массового размножения патогенных микроорганизмов, продукты жизнедеятельности которых еще больше подавляют рост лактобактерий.







Как проявляется дисбактериоз ?



В начале заболевания выделения становятся обильными, бело-серого цвета, затем густыми, липкими, могут даже пениться, цвет меняется до зеленовато-желтого. Количество выделений увеличивается в 10 раз — не заметить их невозможно! Тем более что они имеют неприятный запах (чаще всего гнилостный или рыбный). Неприятные ощущения могут дополняться зудом и дискомфортом при половом акте.



Опасность бактериального вагиноза заключается еще и в том, что он «открывает дорогу» для болезнетворных микроорганизмов. Размножаясь во влагалище, патогенные бактерии приводят к воспалению его стенок и шейки матки. При дисбактериозе также происходит постоянное инфицирование мочеиспускательного канала.и мочевого пузыря, что может привести к появлению симптомов цистита и уретрита.



Следует отметить, что заболевание это очень распространено: среди больных воспалительными гинекологическими заболеваниями у каждой второй врачи диагностируют дисбактериоз влагалища.







Как лечат бактериальный вагиноз?



Диагноз устанавливается на основании лабораторного исследования мазка. Нормализовать микрофлору влагалища способно только комплексное лечение, которое включает:



устранение или подавление находящихся во влагалище бактерий;



восстановление нормальной микрофлоры влагалища;



восстановление иммунитета стенки влагалища с тем, чтобы она снова «взяла под свой контроль» вагинальную микрофлору.



Стоит знать, что у каждой второй женщины параллельно с дисбактериозом влагалища отмечается и дисбактериоз кишечника. В таком случае наиболее результативным является лечение бактериального вагиноза при одновременном лечении дисбактериоза кишечника health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

