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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Что такое бактериальный вагиноз
    Опубликовано: 2017-09-14 11:04:54

    Дисбактериоз (бактериальный вагиноз) — инфекционная болезнь влагалища, которая характеризуется выделениями с неприятным запахом без признаков воспаления слизистой оболочки. Возникает вследствие нарушения естественной микрофлоры, живущей во влагалище женщины.

    До 90 % микрофлоры влагалища здоровой взрослой женщины составляют лактобактерии (палочки Дедерлейна). Питает их гликоген — сахар, который имеется в спущенных клетках и, благодаря деятельности лактобактерий, превращается в молочную кислоту. Молочная кислота обусловливает естественную кислую среду во влагалище, губительную для многих видов болезнетворных микробов, поступающих извне. При дисбактериозе происходит резкое снижение количества лактобактерий. Изменяется кислотность влагалища, и возникают условия для массового размножения патогенных микроорганизмов, продукты жизнедеятельности которых еще больше подавляют рост лактобактерий.



    Как проявляется дисбактериоз ?

    В начале заболевания выделения становятся обильными, бело-серого цвета, затем густыми, липкими, могут даже пениться, цвет меняется до зеленовато-желтого. Количество выделений увеличивается в 10 раз — не заметить их невозможно! Тем более что они имеют неприятный запах (чаще всего гнилостный или рыбный). Неприятные ощущения могут дополняться зудом и дискомфортом при половом акте.

    Опасность бактериального вагиноза заключается еще и в том, что он «открывает дорогу» для болезнетворных микроорганизмов. Размножаясь во влагалище, патогенные бактерии приводят к воспалению его стенок и шейки матки. При дисбактериозе также происходит постоянное инфицирование мочеиспускательного канала.и мочевого пузыря, что может привести к появлению симптомов цистита и уретрита.

    Следует отметить, что заболевание это очень распространено: среди больных воспалительными гинекологическими заболеваниями у каждой второй врачи диагностируют дисбактериоз влагалища.



    Как лечат бактериальный вагиноз?

    Диагноз устанавливается на основании лабораторного исследования мазка. Нормализовать микрофлору влагалища способно только комплексное лечение, которое включает:

    устранение или подавление находящихся во влагалище бактерий;

    восстановление нормальной микрофлоры влагалища;

    восстановление иммунитета стенки влагалища с тем, чтобы она снова «взяла под свой контроль» вагинальную микрофлору.

    Стоит знать, что у каждой второй женщины параллельно с дисбактериозом влагалища отмечается и дисбактериоз кишечника. В таком случае наиболее результативным является лечение бактериального вагиноза при одновременном лечении дисбактериоза кишечника

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