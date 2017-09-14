Гормональная дисфункция Опубликовано: Гормональная дисфункция, она же дисфункция яичников, не является болезнью. Этот термин объединяет группу гормональных нарушений, которые стали осложнением различных гинекологических заболеваний.







Дисфункция яичников проявляется в первую очередь в нарушении менструального цикла. Как известно, нормальным считается цикл, при котором между двумя менструациями проходит не менее 21 и не более 35 дней. Любое нарушение этого «графика», а также продолжительность месячных свыше семи дней дают повод говорить о гормональной дисфункции. И несмотря на то, что она не является заболеванием, лечить ее необходимо, и как можно скорее, поскольку промедление или отсутствие лечения значительно повышает риск развития бесплодия.







Гормональная дисфункция чаще всего возникает в процессе воспаления яичников, маточных труб, самой матки, а также по причине несоблюдения личной гигиены. На втором месте среди причин гормональных сбоев стоят различные болезни половых органов – инфекционные, венерические, онкологические. Третье место занимают нарушения работы эндокринной системы и связанные с ними заболевания – болезни щитовидной железы, надпочечников, сахарный диабет, ожирение. Четвертыми в списке стоят нервные расстройства. Нервное перенапряжение, стрессы, физические и психологические нагрузки, отсутствие нормального отдыха, нарушения сна приводят к сбоям в нервной системе, а те в свою очередь ведут к нарушениям в работе яичников. На пятом месте стоят так называемые «внешние причины»: перемена климата, солнечное облучение, радиация и другие виды облучения. И наконец, шестое место среди причин, приводящих к нарушениям гормональной сферы, принадлежит абортам. Причем неважно, было ли прерывание беременности естественным или искусственным. Любой аборт или выкидыш является сильным гормональным шоком для организма, поэтому первой «жертвой» становится именно репродуктивная система.







Прежде чем начинать лечение дисфункции яичников, необходимо пройти ряд обследований и сдать необходимые анализы. Требуется точно установить причину, вызвавшую нарушения в работе яичников, а затем уже решать, каким путем проводить лечение. Для терапии гормональной дисфункции чаще всего используют комплексный подход. Среди наиболее действенных методов лечения выделяются лекарственная терапия, гормональная терапия и хирургическое вмешательство. При выборе любого из этих методов врач должен учитывать в первую очередь причину возникновения дисфункции яичников. Если гормональные нарушения были вызваны, скажем, какой-либо инфекцией, то лечение дисфункции следует совмещать с лечением инфекционного заболевания. Кроме того, очень эффективными средствами восстановления гормонального здоровья являются витаминотерапия, физиотерапия, иглоукалывание, мануальная терапия, гинекологический массаж, диета, а также коррекция эндокринных нарушений health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

