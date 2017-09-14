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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Каковы строение и функции матки
    Опубликовано: 2017-09-14 09:04:33

    Матка — это мускулистый полый орган, имеющий грушевидную форму и расположенный между мочевым пузырем и прямой кишкой. Принято различать шейку, перешеек и тело матки.

    Телом матки называют ее верхнюю, наиболее массивную часть. Верхняя же часть самого тела матки (выше места прикрепления маточных труб) называется дном матки. Перешеек — часть матки длиной около 1 см, находящаяся между шейкой и телом матки. Перешеек во время беременности и родов трансформируется в нижний отдел матки.

    Шейка представляет собой самую нижнюю часть матки, выступающую во влагалище. Она имеет две части — влагалищную и надвлагалищную. Такое анатомическое положение шейки матки по отношению к влагалищу и обусловливает возникновение впадин, называемых сводом влагалища.



    У нерожавших женщин и у взрослых женщин с недоразвитием половых органов шейка матки имеет форму конуса, у рожавших —- цилиндра. Заканчивается шейка матки устьем, через которое выходит менструальная кровь и входят сперматозоиды. Во время родов шейка матки очень растягивается. После родов из-за трещин может быть деформирована.

    Матка у взрослой нерожавшей женщины имеет длину около 7—8 см, ширину — А— 5 см и глубину 2—3 см, весит не более 40—100 г. Стенка матки состоит из слизистой, мышечной и серозной оболочек. Обычно матка находится в центре малого таза, на одинаковом расстоянии от симфиза и крестца, от правой и левой стенок таза. Нормальным расположением матки считается такое, при котором ее продольная ось наклонена вперед. В то же время у 25 % женщин продольная ось матки направлена назад. Это может быть либо врожденной особенностью, либо необратимыми изменениями положения матки после родов.

    Тело и шейка матки составляют между собой тупой угол (около 120°), открытый кпереди. Тело матки располагается в широкой части полости таза, влагалищная часть шейки и наружный зев — на уровне седалищных остей.

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