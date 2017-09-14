Борьба с раком кожи привела к противоположному результату

Постоянные напоминания о риске заболевания раком кожи привели к частично противоположному результату, а именно, росту дефицита витамина D из-за недостаточного количества солнечного света и ультрафиолетовых лучей.

Напомним, необходимый для человека витамин D вырабатывается в организме в ответ на облучение ультрафиолетовыми лучами естественного происхождения.

Он помогает защитить организм от рака, а также играет важную роль в предотвращении заболеваний костей, таких как остеопороз, а также астмы, диабета, повышенного кровяного давления, депрессии, болезнь Паркинсона и рассеянного склероза.

Таким образом, врачи потребовали разработать новые принципы информирования общественности, а также донесения до масс сведений о важности витамина D и необходимости умеренного пребывания на солнце.

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