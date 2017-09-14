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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Регулярное употребление уксуса улучшает фигуру
    Опубликовано: 2017-09-14 12:44:42
    Регулярное употребление уксуса способствует сжиганию жира в области живота и таким образом является эффективным средством борьбы с «метаболическим синдромом» — нарушением обмена веществ. К такому выводу пришли специалисты японского научно-исследовательского института «Мицукан» по итогам продолжительного эксперимента, сообщили токийские газеты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    В течение трех месяцев участники опыта — около 200 мужчин и женщин — ежедневно два раза в день выпивали установленную норму яблочного уксуса. В результате выяснилось, что средний объем талии участников эксперимента, которые употребляли в день по 30 миллилитров уксуса (1500 мг уксусной кислоты), сократился на 1,85 сантиметра. Положительный эффект, хотя и не столь внушительный, был зафиксирован и при использовании вдвое меньшего количества уксуса и его более слабой концентрации.

    Ученые из японского института намерены продолжать свои исследования. Их промежуточные результаты они намерены представить на очередном заседании Японского научного общества питания и продовольствия, отмечает токийская пресса.

    sportzal.com

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