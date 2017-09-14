Поздно рожаешь — долго живешь

Женщины, которые родили ребенка на пятом или шестом десятке лет, в среднем живут дольше других. Опубликованные результаты исследования, проведенного учеными Университета Юты, США, показывают, что и их братья также живут дольше, но не жены их братьев. Это объясняется тем, что одни и те же гены отвечают и за продолжительность жизни, и за длительность фертильного возраста.

«Если женщины в вашей семье рожают в старшем возрасте, ваши шансы на долголетие лучше, чем у других», говорит демограф Кен Р. Смит, руководитель исследовательской группы. «Если у вас есть родственница, родившая ребенка после 45 лет, то, возможно, у вашей семьи хорошая наследственность, сулящая вам долгую жизнь».

Ученые привлекли для своего исследования университетскую базу данных о населении штата Юта, где содержатся сведения о 1,6 миллионе мормонов и их потомков, а также использовали Программу демографических исторических исследований Монреальского университета с ее 400 тыс. записей о жителях католического Квебека, Канада, с 1608 по 1850 г. Особенное внимание было уделено 11604 мужчинам, проживавшим в штате Юта с 1800 по 1869 г., у которых как минимум одна сестра дожила до 50 лет, а также 6206 квебекских мужчинам с такими же семейными обстоятельствами, жившим между 1670 и 1750 гг. Результаты исследования вкратце таковы:

Женщины с «поздней фертильностью» — рожавшие в 45 лет и позже — имели вероятность умереть в каждый последующий после 50-летия год на 14-17% меньше, чем те, кто не рожал после 40 лет. Эти данные подтвердили результаты более ранних исследований. Однако те исследования не смогли определить, зависит ли этот фактор от генетических особенностей или от влияния среды: образа жизни и питания. Мужчины, имевшие как минимум три сестры, среди которых по крайней мере одна родила позже 45 лет, имели вероятность умереть каждый год после своего 50-летия на 20-22% меньше, чем те, у кого позднородящих сестер не было. Это показывает, что один и тот же ген может быть ответственнен и за продолжительность жизни обоих полов, и за длительность детородного возраста женщин. Жены братьев не отличались от других женщин продолжительностью жизни, чем подтверждается генетическое объяснение долголетия братьев позднородящих женщин.

Таким образом, по словам Смита, «можно считать доказанным то, с чем спорили многие генетики: имеется связь между репродуктивной функцией животного организма и его жизнеспособностью, в том числе, долголетием. Это удалось установить на примере жизни человека в ту эпоху, когда не было еще современных контрацептивов».

Тем не менее, речь в исследовании идет только о тех женщинах, которые зачали и выносили ребенка естественным путем. Так как поздние роды несут определенную опасность и для женщины, и для будущего ребенка, многие врачи требуют ужесточить правила экстракорпорального оплодотворения для возрастных женщин.

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