Импотенция — это не диагноз

У «обломов» в постели всегда есть вполне реальные причины.

По статистике, 60% случаев снижения потенции в своей основе имеют болезни внутренних органов, 30% — психические и психологические проблемы, оставшиеся 10% — «сборная солянка» из первых двух, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

— Эректильная дисфункция — в большинстве — не самостоятельное заболевание, а сопутствующий фактор. И 90% пациентов при грамотном обследовании и лечении основного заболевания можно вернуть мужскую силу и уверенность в себе, — утверждает профессор андролог Армаис КАМАЛОВ.

В каждом возрасте свои проблемы

Возраст — далеко не главный показатель снижения потенции. Неудачи на любовном фронте могут накинуться и в 18 — 20 лет. Просто в каждом возрасте есть свои превалирующие причины.

18 лет — а секса нет…

Профессор психиатрии Михаил ВИНОГРАДОВ:

— Первые годы половой жизни — это время окончательного формирования сексуальных комплексов и предпочтений. До 25 — 30 лет большинство неудач в сексе имеют психологическую и вегетативную основу.

Мужчины более впечатлительны и зависимы от внешних обстоятельств. И страх «оскандалиться» в постели, пожалуй, самый главный на протяжении всей мужской жизни.

Итак, основные причины расстройства эректильной функции до 30 лет:

неудачный первый опыт — 50% случаев;

сексуальные комплексы, связанные с ограничительным поведением — 20%;

тяжелые нарушения обмена веществ, ожирение — 20%;

тяжело протекающая вегетососудистая дистония, нарушение кровообращения — 10%.

Почему страдают мужчины в расцвете сил

Вторая группа — мужчины 40 — 45 лет. Известно, что к 30 — 33 годам мужчины уже переживают пик сексуальной активности. После 37 — 40 наступает ее естественный спад. То есть на красивых женщин человек по-прежнему оглядывается, но желание тут же «пойти в нумера» уже больше теоретическое. К тому же, по статистике, именно на этот возраст у большинства семейных пар приходится так называемый «семейный кризис», когда сексуальные чувства супругов друг к другу притупляются. Не стоит забывать и о том, что в 40 — 45 лет мужчина, как правило, «горит на работе».

Быть мачо никогда не поздно!

Многие считают, что утрата полового влечения у мужчин старше 50 лет — нормально. Вот уж нет! В этом возрасте очень вредно половое воздержание. Некоторое ослабление половой функции естественно, но ее нарушение — признак какого-то серьезного заболевания. Так что полное и регулярное обследование у андролога мужчинам «в возрасте» просто необходимо.

Рецепт

Имбирный чай

Надо: 0,5 л воды, 1,5 ст. ложки тертого свежего корня имбиря, 2,5 ст. ложки меда (или коричневого сахара), 2 ст. ложки свежевыжатого лимонного или апельсинового сока, веточка свежей мяты.

Готовим: 1. Воду доводим до кипения и кладем в нее натертый имбирь. Сразу же снимаем с огня. Накрываем крышкой, добавляем свежую мяту и даем настояться 5 — 10 минут. 2. Теперь в этом настое растворяем мед или сахар, после чего процеживаем. 3. В горячий чай вливаем сок и сразу же подаем к столу.

Развенчиваем мифы про афродизиаки

Такого продукта, который бы после употребления заработал в вашем организме, как виагра, нет. Чтобы от афродизиаков наступил видимый результат, их нужно употреблять на регулярной основе и в совокупности друг с другом.

Итак, что же нам предлагают народные рецепты для любви и как они действительно влияют на половую функцию?

Миф 1. Если залпом выпить банку сгущенки, то эрекция наступит незамедлительно.

Что происходит на самом деле: резко повышается сахар в крови, что действительно на какой-то момент может вас взбодрить. Но сахарная кривая как резко поднялась, так же резко и упадет. Причем очень быстро и с самыми непредсказуемыми последствиями: повысится сердцебиение, потливость, головокружение, вплоть до обморока. А какая в полуобморочном состоянии эрекция? Тут уж не до секса, ватку бы с нашатырем понюхать.

Миф 2. Умопомрачительными любовными мифами овеян экзотический плод АРТИШОК. Его нужно есть много и часто.

Что происходит на самом деле: ничего такого, что специально повышает сексуальную активность, артишок в себе не содержит. Однако он обладает возбуждающим действием на эмоциональном уровне, так как его сердцевина по форме напоминает женские половые органы.

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