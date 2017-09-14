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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В чем секрет долгожителей на Кубе
    Опубликовано: 2017-09-14 10:04:27
    На Кубе растет количество долгожителей: на данный момент в стране проживают около 1400 человек, которые преодолели 100-летний рубеж.

    Эти данные были получены в ходе исследования, проведенного в стране в течение года.

    По официальным данным, на Кубе насчитывается 1448 человек, которые достигли или преодолели 100-летний рубеж жизни, сообщил председатель Медицинской ассоциации Карибского бассейна Эусебио Сельман.

    Большинство клуба долгожителей на Кубе составляют женщины. Причем больше всего столетних насчитывается на территории центральной провинции Вилья-Клара.

    Согласно комментариям специалистов, большинство старожилов на Кубе рано начинали трудовую жизнь и продолжали ее до преклонного возраста. Они в меру использовали медикаменты при недугах, много двигались и поддерживали крепкие семейные отношения.

    По данным демографических исследований, средняя продолжительность жизни на Кубе составляет 78 лет. Местные же власти считают это одним из достижений революции, после которой существенно улучшилось медицинское обслуживание населения.

    Вместе с тем, ранее исследователи из Британии пришли к выводу, что существующая теория омолаживания неверна, и процессы старения необратимы. Таким образом они подтвердили, что здоровый образ жизни и регулярные физические нагрузки являются основными способами продлевания жизни.

    sportzal.com

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