Как сформировать привычку к тренировкам

Вы купили абонемент в фитнес-клуб, начали тренироваться, но через пару недель заряд энергии сошел на нет. По статистике, это случается с каждой второй посетительницей спортклубов. Как же сохранить активный настрой и не дать волю собственной лени?

Самый главный совет, который можно дать в такой ситуации, довольно прост: вырабатывайте позитивную зависимость от занятий. Тогда на тренировки вас будет тянуть со «страшной силой».

Общение

Суть в том, что в процессе тренировок вы знакомитесь с человеком или группой людей, с которыми вам интересно общаться. Особенно органично это происходит на групповых занятиях.

Постепенно общение на темы фитнеса переходит в другие области, чисто женские. Понемногу дамы осознают, что им хочется пойти на тренировку, потому что они хотят не только подвигаться, но еще и пообщаться.

Если вы занимаетесь самостоятельно, попробуйте найти «сообщника». Надо сказать, что есть лишь небольшой процент женщин, которым подобные уловки ненужны.

Здоровье

Проводимые нами тесты показывают, что в Европе хорошее здоровье является очень мощным стимулом для продолжения тренировок. Если женщина знает, что благодаря тренировкам улучшается работа сердца и сосудов или, к примеру, развиваются мышцы, то занятия она ни за что не бросит.

Это очень правильная тенденция. Попробуйте побольше узнать о том, как выбранный вами вид занятий влияет на ваше здоровье. К примеру, многие силовые упражнения помогают развить и укрепить мышцы тазового дна. А это благоприятно сказывается на течении беременности и родов.

Видимый результат

Перед самым первым занятием надо четко представить себе результат которого вы хотите добиться. Вообразите себя сбросившей эти килограммы, активной и грациозной. И как только появится желание бросить тренировки, снова воспроизведите в сознании этот образ.

У некоторых женщин задача посложнее — они вынуждены стать стройнее и привлекательнее в силу каких-то обстоятельств. Допустим, жена бизнесмена, которой нужно выглядеть достойно в обществе. Подобные жесткие обстоятельства не дают лени ни одного шанса.

Привычка

Психологи считают, что привычка формируется после 3-4 раз. То есть ваша задача — выдержать первые 3-4 занятия. Затем запускается механизм привычки. И вы уже как бы невольно будете в определенное время собирать тренировочную форму и отправляться в спортивный зал. Самое главное — сохранять в своей психологической памяти позитивный настрой и ассоциации, связанные с занятиями.

Поощрение

Попробуйте создать себе дополнительный стимул, разработав собственную систему поощрений. Желательно, чтобы они не сводились к сладенькому или остренькому для себя любимой после тренировки. Можно, например, посетив все запланированные на неделю занятия, покупать себе какую-нибудь приятную мелочь. Это может быть книжка, любимый диск, билет в кино.

Более сложная система — это поощрение после достижения какого-то результата, например покорения очередного килограмма.

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