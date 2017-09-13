Ловля щуки в осенний период с надувной лодки Барк

С приходом осени наступает прекрасное время для ловли щук. Похолодание воды и её осветление, а также опускание водной растительности на дно - являются главными факторами усиления клева в этот период. Сокращение разнообразия кормовой базы также усиливает активность щуки. Осень даёт шанс рыболову поймать особо крупную, пятнистую хищницу.

Примерно в третьей декаде сентября щука покидает свои летние засады на мелководье и уходит на глубокие участки водоёмов. Туда же, собираясь в большие стаи, уходит на зимовку подросшая за лето молодь «белой» рыбы, а хищница идёт следом за подлещиками, плотвой и окунями. Глубокие участки на водохранилищах – это затопленные бывшие русла рек и чаши озёр, окружённые бровками бывших берегов.

Щуку на глубинных бровках ловят спиннингом, тролингом с надувной лодки Барк или, если позволяют погодные условия, кружками – на живца. На многих водоёмах ловля троллингом разрешена только с гребной лодки, вследствие этого перед началом рыбной ловли необходимо ознакомиться с региональными правилами любительского рыболовства, чтобы в дальнейшем избежать неприятностей. Для спиннинга и троллинга применяют колеблющиеся блесны, различные виды воблеров, джиговые приманки и снасточки с мёртвой рыбкой. Поздней осенью щука особенно хорошо берёт на натуральные приманки.

Большую пользу рыболову, несомненно, принесет использование эхолота установленного на надувной лодке. Этот прибор позволяет не только обнаружить интересные изменения в донном рельефе, но и определить самые перспективные участки для ловли. Если на мониторе эхолота появляются скопления мелкой рыбёшки – это первый признак того, что где-то поблизости затаилась щука. Стаи мелочи, как правило, находятся в полводы. Значит и приманку нужно вести на более высоком от дна водном горизонте. В такой ситуации, щука совершает атаку на движущуюся приманку снизу, ориентируясь по хорошо заметному на фоне неба, крупному силуэту блесны или воблера. Поэтому, лучше всего вести приманку выше, а не ниже стаи кормовой рыбёшки. Если приманка пойдёт ниже хищницы, она её просто не заметит.

Щуку, стоящую возле дна, необходимо ловить на джиговую приманку, тяжёлую колебалку, также приносит успех и применение огруженной снасточки, с насаженной натуральной рыбкой. Однако, для успешной рыбалки, нужно хорошо знать водоём и время выхода хищницы, на определенные, часто посещаемые ею места. Тут большую пользу принесут записи в рыболовном дневнике и навигатор. Записывая координаты точек и время поимки хищниц, вы сможете значительно упростить поиск на этом водоёме в следующий раз. Как показала рыболовная практика, места, где охотиться щука с удовольствием также посещает и судак, правда в разное время.

Несомненным преимуществом рыболова при поимке щуке будет использование надувной лодки на водоеме. При наличии лодки с мотором щуку можно ловить на троллинг. При выборе надувной лодки, следует обратить внимание на наличие в лодке жесткого пола и навесного транца. Купить лодку Барк для рыбалки можно на сайте https://bark.km.ua.

Хороших трофейных экземпляров хищной рыбы с каждым годом становиться всё меньше, и в этом порой виноваты сами рыболовы. Мало кто из них, придерживается принципа «поймал – отпусти». Так давайте же ценить и сохранять то рыбное богатство, что дала нам матушка природа. На рыбалке ведь главное участие, а не результат! Вы ведь с этим согласны?!