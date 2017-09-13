Классификация острого лактационного мастита Опубликовано: Существует большое количество классификаций острого мастита. Однако некоторые из них перегружены малозначительными деталями, другие не в полной мере учитывают многообразие проявлений воспалительного процесса в молочной железе.







Не претендуя на оригинальность, основываясь на личном опыте и данных литературы, мы придерживаемся своей классификации острого мастита, которая, с нашей точки зрения, проста, но вполне достаточна и удобна для практической работы хирургов различной квалификации.







Классификация острого мастита



1. По патогенезу заболевания:



лактационный (послеродовой);



нелактационный.







2. По характеру воспалительного процесса:



негнойный —



1) серозный,



2) инфильтративный.



гнойный —



1) абсцедирующий,



2) инфильтративно-абсцедирующий,



3) флегмонозный,



4) гангренозный.







3. По локализации гнойника:



субареолярный;



подкожный;



интрамаммарный;



ретромаммарный.







4. По распространенности процесса:



ограниченный (1 квадрант железы);



диффузный (2—3 квадранта железы);



тотальный (4 квадранта железы).







Среди маститов различной этиологии на долю лактационного приходится 95—99 %. По нашим данным, лактационный мастит имел место в 94,7 % случаев.



Гнойный воспалительный процесс при нелактационном мастите протекает менее тяжело, чаще в виде абсцесса, редко занимает более одного квадранта молочной железы, быстрее купируется. Иммунологическая реактивность при нелактационном мастите редко бывает сниженной, отсутствуют проблемы с функциональной активностью железы.



Серозная форма мастита характеризуется образованием в тканях железы воспалительного экссудата без каких-либо очаговых изменений. При инфильтративном мастите в молочной железе определяется инфильтрат. Больные с негнойными формами мастита лечатся консервативно.







При абсцедирующем мастите в железе формируется полость с пиогенной капсулой, которая четко отграничивает гнойное воспаление тканей от здоровых. Инфильтративно-абсцедирующая форма мастита отличается от абсцедирующей тем, что инфильтрат состоит из множества абсцессов различной величины по типу пчелиных сот. При флегмонозном и гангренозном мастите четких границ между некротизироваными и жизнеспособными тканями нет; кроме того, при гангренозном мастите происходит обширный некроз кожи молочной железы и течение воспалительного процесса очень тяжелое.

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