Существует большое количество классификаций острого мастита. Однако некоторые из них перегружены малозначительными деталями, другие не в полной мере учитывают многообразие проявлений воспалительного процесса в молочной железе.
Не претендуя на оригинальность, основываясь на личном опыте и данных литературы, мы придерживаемся своей классификации острого мастита, которая, с нашей точки зрения, проста, но вполне достаточна и удобна для практической работы хирургов различной квалификации.
Классификация острого мастита
1. По патогенезу заболевания:
лактационный (послеродовой);
нелактационный.
2. По характеру воспалительного процесса:
негнойный —
1) серозный,
2) инфильтративный.
гнойный —
1) абсцедирующий,
2) инфильтративно-абсцедирующий,
3) флегмонозный,
4) гангренозный.
3. По локализации гнойника:
субареолярный;
подкожный;
интрамаммарный;
ретромаммарный.
4. По распространенности процесса:
ограниченный (1 квадрант железы);
диффузный (2—3 квадранта железы);
тотальный (4 квадранта железы).
Среди маститов различной этиологии на долю лактационного приходится 95—99 %. По нашим данным, лактационный мастит имел место в 94,7 % случаев.
Гнойный воспалительный процесс при нелактационном мастите протекает менее тяжело, чаще в виде абсцесса, редко занимает более одного квадранта молочной железы, быстрее купируется. Иммунологическая реактивность при нелактационном мастите редко бывает сниженной, отсутствуют проблемы с функциональной активностью железы.
Серозная форма мастита характеризуется образованием в тканях железы воспалительного экссудата без каких-либо очаговых изменений. При инфильтративном мастите в молочной железе определяется инфильтрат. Больные с негнойными формами мастита лечатся консервативно.
При абсцедирующем мастите в железе формируется полость с пиогенной капсулой, которая четко отграничивает гнойное воспаление тканей от здоровых. Инфильтративно-абсцедирующая форма мастита отличается от абсцедирующей тем, что инфильтрат состоит из множества абсцессов различной величины по типу пчелиных сот. При флегмонозном и гангренозном мастите четких границ между некротизироваными и жизнеспособными тканями нет; кроме того, при гангренозном мастите происходит обширный некроз кожи молочной железы и течение воспалительного процесса очень тяжелое.
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Классификация острого лактационного мастита
Опубликовано: 2017-09-13 22:24:48
Существует большое количество классификаций острого мастита. Однако некоторые из них перегружены малозначительными деталями, другие не в полной мере учитывают многообразие проявлений воспалительного процесса в молочной железе.
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