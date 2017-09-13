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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Классификация острого лактационного мастита
    Опубликовано: 2017-09-13 22:24:48

    Существует большое количество классификаций острого мастита. Однако некоторые из них перегружены малозначительными деталями, другие не в полной мере учитывают многообразие проявлений воспалительного процесса в молочной железе.



    Не претендуя на оригинальность, основываясь на личном опыте и данных литературы, мы придерживаемся своей классификации острого мастита, которая, с нашей точки зрения, проста, но вполне достаточна и удобна для практической работы хирургов различной квалификации.



    Классификация острого мастита

    1. По патогенезу заболевания:

    лактационный (послеродовой);

    нелактационный.



    2. По характеру воспалительного процесса:

    негнойный —

    1) серозный,

    2) инфильтративный.

    гнойный —

    1) абсцедирующий,

    2) инфильтративно-абсцедирующий,

    3) флегмонозный,

    4) гангренозный.



    3. По локализации гнойника:

    субареолярный;

    подкожный;

    интрамаммарный;

    ретромаммарный.



    4. По распространенности процесса:

    ограниченный (1 квадрант железы);

    диффузный (2—3 квадранта железы);

    тотальный (4 квадранта железы).



    Среди маститов различной этиологии на долю лактационного приходится 95—99 %. По нашим данным, лактационный мастит имел место в 94,7 % случаев.

    Гнойный воспалительный процесс при нелактационном мастите протекает менее тяжело, чаще в виде абсцесса, редко занимает более одного квадранта молочной железы, быстрее купируется. Иммунологическая реактивность при нелактационном мастите редко бывает сниженной, отсутствуют проблемы с функциональной активностью железы.

    Серозная форма мастита характеризуется образованием в тканях железы воспалительного экссудата без каких-либо очаговых изменений. При инфильтративном мастите в молочной железе определяется инфильтрат. Больные с негнойными формами мастита лечатся консервативно.



    При абсцедирующем мастите в железе формируется полость с пиогенной капсулой, которая четко отграничивает гнойное воспаление тканей от здоровых. Инфильтративно-абсцедирующая форма мастита отличается от абсцедирующей тем, что инфильтрат состоит из множества абсцессов различной величины по типу пчелиных сот. При флегмонозном и гангренозном мастите четких границ между некротизироваными и жизнеспособными тканями нет; кроме того, при гангренозном мастите происходит обширный некроз кожи молочной железы и течение воспалительного процесса очень тяжелое.

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