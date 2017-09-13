Предоперационная химиотерапия: что важно знать Опубликовано: Случаи местнорасп ространенного РМЖ, относящиеся к Ша стадии, формально являются первично операбельными, хотя по своим биологическим характеристикам их операбельность условна. Для этой категории пациентов предпочтительна тактика с предоперационной терапией. Предоперационная XT может позволить выполнить операцию меньшего объема, чем это могло планироваться исходно при РМЖ II стадии, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Необходимость начинать лечение местнораспространенного РМЖ с химиотерапии (XT) продемонстрировали Fourquet А. и соавт. (1993). Авторы сравнили эффективность двух последовательностей в проведении XT и лучевой терапии у 390 больных РМЖ T2-3N0-1 МО. Половина больных получали 4 курса XT по схеме CAF, затем — местное лечение; другие 50% — сначала местное лечение, затем — XT. Четырехлетняя выживаемость первых составила 89%, вторых — 80% (р = 0,046).







Преимущества лечения, включающего на первом этапе XT, представили также Semiglazov V. F. и соавт. (1994). 271 больная РМЖ lib — Ша стадий была рандомизирована на проведение: XT по схеме TMF (тио-фосфамид, метотрексат, 5-фторурацил) в сочетании с лучевой терапией (1-я группа, 137 пациенток); или только предоперационной лучевой терапии (2-я группа, 134 пациентки). Всем была выполнена радикальная мастэктомия и проведены 4—6 курсов XT по схеме TMF. При морфологическом исследовании полная регрессия опухоли наблюдалась в 29% случаев 1-й группы и в 19% — 2-й группы. 5-летняя ОВ составила 86% и 78% (р >0,05), 5-летняя БРВ - 81 % и 72% (р < 0,05) соответственно.







Известное положение о том, что эффективность XT прямо коррелируете интенсивностью дозы (ИД) химиопрепаратов при лечении диссеминированного РМЖ и при проведении адъювантной XT после радикальной операции, было подтверждено и в отношении предоперационной XT. Так, Shparik J. (1996) проведен вторичный анализ опубликованных результатов 41 исследования по предоперационной химиотерапии РМЖ. Схемы лечения включали: циклофосфан (31 исследование), 5-фторурацил (26), доксорубицин (24), эпидоксорубицин (13), метотрексат (9), винкристин (6), митоксантрон (3), цисплатин (2), митомицин С (1) и тиофосфамид (1). Выявлена прямая связь между ИД химиопрепаратов и эффективностью лечения.



На вопрос, какие схемы XT наиболее эффективны при предоперационном лечении, в литературе нет однозначного ответа. Большинство исследований носят поисковый характер и посвящены оценке новых противоопухолевых препаратов или применявшихся ранее во второй линии XT, а также повышению ИД лекарств.

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