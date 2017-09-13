Метастотическое поражение регионарных лимфатических узлов Опубликовано: Достоверная информация о состоянии регионарных лимфатических узлов является существенной в объективной оценке стадии заболевания, определении прогноза и выборе тактики лечения. Подмышечные лимфатические узлы являются главным барьером на пути оттока лимфы от МЖ. Метастатическое поражение этого коллектора обнаруживают у 25—35% радикально оперированных больных.



Клиническое обследование в значительном числе случаев имеет свои ограничения не только в дифференциальной диагностике увеличенных лимфатических узлов, но и в выявлении их.







Существующие методы диагностики клинически не визуализируемых метастазов при ранних стадиях РМЖ (аксиллография, сонография) также не позволяют достоверно оценить состояние лимфатического аппарата в плане возможного метастатического поражения.







Многочисленные исследования показали, что с помощью УЗИ крайне затруднена визуализация надключичных и парастернальных лимфатических узлов из-за наличия в данных областях мощных сосудистых пучков и костных образований. Чувствительность УЗИ в обнаружении регионального метастазирования составила, по нашим данным, 80,0%.



Опухолевое замещение лимфоидной ткани приводит к округлению формы лимфатического узла и изменению соотношения поперечного и продольного диаметров. Определяется прогрессивное изменение архитектоники лимфатического узла с исчезновением изображения корковой и центральной его частей.



При МСКТ-маммографии с болюсным внутривенным контрастированием метастатически пораженные подмышечные лимфатические узлы имеют следующие признаки: увеличение количества, а также размеров лимфатических узлов более 1 см, слияние их в конгломераты, накопление контрастного вещества в выявленных узлах, с пиком контрастирования в венозную фазу.







Единичный лимфатический узел в артериальную фазу достаточно легко дифференцируется от сосуда в срезе, в то время как на нативном скане они выглядят однотипно (как округлое образование диаметром 0,5-1,5 см плотностью 15-30 ед. H.U. При болюсном внутривенном контрастировании плотность сосуда в артериальную фазу значительно повышается, в отличие от лимфатического узла, плотность которого или не меняется, или меняется незначительно (на 5-15 ед. H.U.).



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