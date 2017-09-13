Лечебная физкультура Опубликовано: В Российском онкологическом научном центре РАМН разработана методика лечебной физкультуры в пред- и послеоперационных периодах у больных РМЖ. По характеру воздействий и объему физической нагрузки занятия лечебной физкультурой у этих больных делятся на 4 периода, имеющие свои, четко ограниченные задачи и соответствующие комплексы физических упражнений.







1. Период «предоперационная подготовка» — с момента госпитализации до дня операции.



2. Период «послеоперационный» — в течение недели с момента операции. В послеоперационном периоде различаются 2 периода:



ранний (1—3 суток после операции);



отсроченный (4—7 суток после операции).



3. Период — «восстановительный» (с 8-го по 21-й день после операции).



4. Период «тренировочный» (свыше 3 недель после операции).







Одной из главных задач 1-го периода является психологическая подготовка больных. Другой, не менее важной задачей физкультурной предоперационной подготовки является обучение больных правильному полному дыханию, приемам откашливания, поворотов и посадки в постели. Диафрагмальное дыхание после мастэктомии становится основным типом дыхания, так как больные щадят грудную клетку и ограничивают ее экскурсии.



Основной задачей послеоперационного периода, особенно в 1—3-й дни. является профилактика возникновения пневмоний иателекташ в легких, борьба с возможными гипостатическими явлениями.







В первые часы после пробуждения от наркоза нужно провести укладку руки на оперированной стороне на две подушки с целью улучшения оттока венозной крови и лимфы. Наиболее возвышенным при этом должно быть положение кисти. В это время больной дают первые дыхательные упражнения с откашливанием, с легкими движениями головой, здоровой рукой, ногами в коленных и голеностопных суставах. С помощью обслуживающего персонала больная может повернуться на бок, противоположный оперированной стороне, с непременным сохранением возвышенного положения руки на стороне операции.

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