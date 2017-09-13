Друг и помощник иммунной системы

Селен, получивший свое название от одного из названий луны, известен ученым уже восьмой десяток лет.

Правда, было время, когда диетологи относились к нему с опаской. Но после опубликованного американскими учеными заключения, что низкое содержание в организме селена, повышает риск развития рака органов желудочно-кишечного тракта, мир посмотрел на этот элемент по-новому.

Селен, получивший свое название от одного из названий луны, известен ученым уже восьмой десяток лет. Правда, было время, когда диетологи относились к нему с опаской. Но после опубликованного американскими учеными заключения, что низкое содержание в организме селена, повышает риск развития рака органов желудочно-кишечного тракта, мир посмотрел на этот элемент по-новому.

Выяснилось, что селен — друг и помощник иммунной системы, в сочетании с витамином Е оказывает антиоксидантное действие, стимулирует доставку кислорода клеткам. Достаточная концентрация селена в организме позволяет предотвратить развитие невынашивания беременности, регулирует функцию щитовидной железы.

Дневная норма селена составляет около двухсот микрограммов. Поступает он в организм посредством употребления человеком морепродуктов, круп, кукурузы, грибов, чеснока и пивных дрожжей. Однако следует знать, что в присутствии сахара селен практически не усваивается.

Ученые считают, что одним из самых полезных завтраков для человека являются кукурузные хлопья с молоком, но без сахара. Пересмотрите свой рацион и Ваш организм ответит на эту заботу отличным здоровьем, красивыми волосами и крепкой нервной системой.

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