Значение определения количества микрофлоры

Работами последних лет было убедительно доказано, что, когда с помощью хирургической обработки гнойного очага и фракционно-капельного промывания закрытой первичными швами оставшейся гнойной полости удается снизить количество микроорганизмов ниже уровня 10* микробных тел (МТ) на 1 г ткани, происходит очищение и заживление раны при условии правильного ее лечения, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

В тех же случаях, когда число бактерий остается больше 105 МТ (выше критической концентрации), прогноз оказывается неблагоприятным, так как происходит прогрессирование воспаления. Таким образом, при лечении острого гнойного лактационного мастита одним из ключевых методов контроля динамики воспалительного процесса и оценки эффективности проводимого лечения, несомненно, является микробиологический мониторинг.







Однако оценка уровня микробной контаминации гнойной раны путем определения числа бактерий в 1 г ткани — инвазивный метод, так как необходим забор биоптата, что трудновыполнимо в закрытой швами ране. В связи с этим нами разработан метод количественного микробиологического контроля раневого отделяемого в промывной жидкости, который заключается в следующем. Забор раневого отделяемого проводили у больных в асептических условиях в перевязочной не ранее чем через 12 ч после завершения предыдущего цикла проточно-промывного лечения гнойника. Содержимое в объеме не менее 0,5 мл забирали из отводящего дренажа ДПС стерильным шприцем в стерильную пробирку.







В бактериологической лаборатории готовили серийные десятикратные разведения исследуемого материала в стерильном физиологическом растворе 1:10, 1:100 и 1:1000. После этого по 0,1 мл из каждого разведения, а также неразведенный материал разносили в чашки Петри на питательные среды: желточно-солевой агар (ЖСА) — для определения стафилококков, среду ЭНДО — для определения энтеробактерий, кровяной агар с полимиксином В (200 ЕД/мл) — для определения стрептококков. Посев исследуемого материала из каждого разведения, а также из неразведенного раневого отделяемого осуществляли на три чашки Петри с каждой из применявшихся питательных бактериологических сред. Время от забора материала до момента посева его на питательные среды было не более 1,5 ч.







Чашки с посевами инкубировали 24 ч (ЭНДО) или 48 ч (ЖСА, кровяной агар с полимиксином) в термостате при температуре 37 *С. После этого микроскопировали препараты, приготовленные из биомассы всех выросших типов колоний и окрашенных по Граму, подсчитывали количество энтеробактерий, стафилококков, стрептококков, выросших на чашках Петри, и определяли количество микробных тел каждой из таксонометрических групп в 1 мл раневого отделяемого, полученного от больного. Предел разрешающей способности метода составил 10 микробных тел в 1 мл исследуемого материала. Забор материалов у больных женщин с последующим его микроскопическим исследованием осуществляли ежедневно в течение 6 сут после операции. Всего было обследовано 14 женщин в возрасте от 18 до 30 лет после оперативного вмешательства по поводу различных форм острого гнойного лактационного мастита с наложением ДПС и первичных швов на раны.



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