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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Набрали чинності зміни до умов видачі ліцензії на окремі види професійної діяльності
    Опубликовано: 2017-09-13 13:28:15

    НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) інформує, що 08.09.2017 року набрало чинності Рішення Комісії «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 року №817» від 14.07.2017 року №522, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.08.2017 року за №993/30861.

    Змінами до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)» передбачено:
    удосконалення вимог до ділової репутації заявника, осіб - власників з істотною участю у заявника та всіх юридичних осіб, через яких буде здійснюватися опосередкований контроль за заявником, а також осіб, які здійснюють повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу), та/або осіб, які здійснюють повноваження голови (членів) наглядової ради;
    розкриття структури власності заявника (прямих власників та власників з істотною участю у структурі власності заявника);
    встановлення вимог до фінансової стійкості та можливості особи в майбутньому надавати додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку;
    збільшено до двох років строк, через який заявник може отримати нову ліцензію після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією.

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