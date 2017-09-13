Безграмотность — причина витаминного голода

Давно доказано, что витамины являются жизненно необходимыми для здоровья. Но вот по поводу источников получения этих веществ мнения расходятся. Большинство народных мифов возникают из-за отсутствия информации и предрассудков, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

«Наши бабушки и дедушки не знали, что такое витаминные препараты. Все необходимое можно получить из пищи» — главный аргумент сторонников натурального питания. Да только забывают они, что наши бабушки и дедушки росли совсем в другом мире, где трава, буквально, была зеленее, а вода — мокрее. Наши предки много двигались и употребляли больше простой натуральной пищи. При таких условиях и сформировались потребности организма в витаминах и микроэлементах.

Но за последние несколько десятилетий качество пищи и экологическая ситуация резко ухудшились. В современном рационе преобладают рафинированные продукты с высоким содержанием жиров и сахаров, нужное количество витаминов из них никак не наберешь. И даже фруктами и соками ситуацию не исправить — ну кто сможет съедать 2,5 кг яблок каждый день ради получения суточной дозы витамина С?

Еще один распространенный миф — летнего изобилия фруктов и овощей достаточно, чтобы запастись витаминами на весь год. Снова сказки — организм берет столько, сколько ему нужно сейчас, а весь излишек выводит. Кстати, это же правило действует и при приеме витаминных препаратов — получить передозировку практически невозможно. Из этого следует, что употреблять витамины необходимо каждый день круглый год. И не только тот самый пресловутой витамин С, одной аскорбинкой здоров не будешь.

Для того, чтобы избежать витаминного голода организму необходим сбалансированный комплекс витаминов, которые лучше усваиваются в сочетании с различными микроэлементами. Фармацевтическая промышленность предлагает множество вариантов, но лучше доверить свое здоровье проверенным препаратам и надежным производителям.

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